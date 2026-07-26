Las claves del día en el incendio: dónde está el mayor peligro, la investigación sobre las causas “no naturales” y una puerta a la esperanza

Los 450 efectivos y 20 medios aéreos que trabajan sin descanso en segunda jornada del incendio forestal de la Vall d’Uixó tendrán frente a sí un día clave, después de pasar una noche intensa en la que se vivieron horas críticas para proteger el núcleo urbano de la Vall, con las llamas a metros de las casas. Esa misión se consiguió y el fuego ha desaparecido del entorno urbano de la Vall, aunque muchas montañas se observan ya calcinadas en una estampa desoladora para los valleros, igual que para los vecinos de Artana o la Vilavella que han dicho adiós al verde de sus montes.

El director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, ha explicado a los medios tras el Cecopi de esta mañana que el flanco izquierdo del incendio es el que congrega a más personal de bomberos. En ese flanco, entre Alfondeguilla y la Vall, se encuentran muchas zonas de difícil acceso porque el personal terrestre no puede avanzar a la zona de la sierra al no haber caminos. “Es la zona donde se está trabajando. Tenemos allí a la UME, tenemos a varios efectivos, estamos trabajando con todos los medios que tenemos. Estamos entrando con medios aéreos, con los que tenemos y los que vamos a recibir. Trabajaremos haciendo turnos para que en ningún momento estén parados. Necesitamos toda la ayuda posible: medios aéreos, ala fija y helicópteros”, ha explicado Rodrigo, miembro del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Rodrigo habló de una posible esperanza para los profesionales este domingo, aunque reconoció que igualmente las condiciones no son buenas. “Actualmente el incendio está activo. La previsión no es muy buena. Lo único que ha aumentado es la humedad respecto a ayer: ayer teníamos un 10% y hoy tenemos entre el 30% y el 40%. Eso nos dará una ventana de oportunidad”. Es decir, en otras palabras: ha subido mucho la humedad, con lo cual el material combustible tarda más en prender y así los bomberos tienen un pequeño margen de trabajo. “Ayer no teníamos ese margen”, ha afirmado.

Además, a los bomberos les preocupa un posible salto de fuego en Eslida. “Estamos valorando la peor de las hipótesis, que es que hubiera un salto de fuego, y la zona de Alcudia de Veo también”, ha indicado Rodrigo, quien ha precisado en que trabajan para que “nadie sufra ningún daño” y también para proteger infraestructuras críticas como depósitos de agua y redes eléctricas. Cabe recordar, por ejemplo, que en la Vall no hay señal de televisión porque las llamas alcanzaron el repetidor.

De todo el operativo, más de 200 efectivos y 12 medios aéreos corresponden a personal y medios del Gobierno de España, tras las peticiones de ayuda del Consell. El resto son de la Diputación de Castellón y de la Generalitat.

La otra gran pregunta de este incendio, aparte de su evolución, es la investigación activa por parte del Seprona de la Guardia Civil para determinar las causas del incendio. Ayer, Mediterráneo accedió a un vídeo en el cual se veía a una persona saliendo de las inmediaciones del origen del fuego. Existían ya sospechas de que fuera intencionado porque hubo tres focos de incendio consecutivos en el Carbonaire, cerca del casco urbano y en una zona de matojos y algarrobos, en pocos minutos en un radio de 600 metros. Además, hace pocos días se produjo otro conato de incendio en exactamente el mismo lugar, según confirmaron fuentes oficiales a este diario.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha dicho este domingo a los medios de comunicación que “la investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas”, pero su discurso a partir de ahí ha sido revelador. “Lo que sí podemos decir es que no parece que el incendio se haya producido por medios naturales. No parece que fueran causas naturales”.

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El Seprona, según ha confirmado Bernabé, se encuentra recabando “testimonios de personas que pudieran tener información” sobre el origen del incendio.