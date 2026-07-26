Condenan a cinco años a los líderes de una banda de tráfico de drogas en Orpesa

Un tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón condenó recientemente a doce personas por tráfico de drogas y absolvió a otra por dos otros delitos, en el caso que llevó al banquillo de los acusados a un Guardia Civil que para la justicia fue «cómplice» de los delitos. Los dos cabecillas de la organización, un hombre y una mujer, recibieron penas de 5 años y medio de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Mientras tanto, el tribunal condenó a penas menores al diez acusados. La mayor parte de ellos estarán apenas 3 años en la cárcel, tal y como se indica en la sentencia a la que tuvo acceso esta semana Mediterráneo.

Se trata de penas de prisión inferiores a los 8 años de cárcel que reclamaba inicialmente la Fiscalía a los líderes, y a los 7 años que pedía al resto de implicados, la mayoría de los cuales estuvieron defendidos por el letrado Pablo Ania.

Según la sentencia, quedó probado que los dos líderes vendían cocaína, marihuana y hachís en un piso de Orpesa y realizando ventas fuera de la vivienda con el método conocido como telecoca. En una larga sentencia, de 89 páginas, el tribunal expresa que, a diferencia de en su declaración inicial, los dos principales imputados reconocieron su participación en el tráfico de droga. En el juicio, cubierto por este diario, desligaron al resto de presuntos participantes. La mayoría de dichos acusados se encargaban de repartir la droga por la localidad de la Plana Alta. Sobre muchos de ellos, la sentencia hace notar sus adicciones a las drogas.

El ‘topo’ de la Guardia Civil

En este caso se daba la particularidad de que también se juzgaba a un topo en la Guardia Civil de Orpesa, que a la postre fue condenado a un año y medio de prisión como cómplice de tráfico de drogas.

Este efectivo de la Benemérita, un varón de 48 años, pasó la información a los traficantes el mismo día que se dictó la orden de entrada y registro. De esta manera, los implicados consiguieron, según se cree, esconder sustancias estupefacientes de alto valor y también deshacerse de muchas pruebas antes de que el resto de miembros del Instituto Armado entrase. Este guarda civil que ejercía de infiltrado de los traficantes lo hizo, según la sentencia de la Sección Primera, «para conseguir droga gratis».

En la vista oral, los agentes de la Guardia Civil que realizaron la operación testificaron que a raíz de las quejas de vecinos e información de patrullas de Policía Local tuvieron conocimiento de una posible actividad criminal, que funcionaba a través de la modalidad de telecoca en la que los pedidos se realizaban por teléfono móvil. Era un negocio boyante, según se desprende del volumen de llamadas. Los pagos se hacían en Bizum y en efectivo y las entregas de la droga se realizaban a través de repartidores en patinete en la mayoría de ocasiones. Los agentes lamentaron asimismo la filtración.

Ante esta sentencia cabe recurso al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv). Se espera que se ejerza el derecho a esta apelación.