Las ganaderías de Castellón viven un infierno ante los incendios

Un virulento incendio forestal iniciado ayer en la Vall d’Uixó azota con fuerza la comarca de la Plana Baixa y se adentra en el parque natural de la Serra d'Espadà, poniendo en jaque a varias de las ganaderías de bravo más emblemáticas de la provincia de Castellón. Las llamas, descontroladas por momentos, han obligado a despliegues de emergencia a la desesperada para salvar la vida del ganado, en una jornada donde la solidaridad entre criadores ha vuelto a ser la única tabla de salvación frente a la tragedia.

La situación ha alcanzado tintes dramáticos en la ganadería El Solivo, un hierro de incalculable valor genético al conservar en su finca reses de pura casta navarra. Afectada de lleno por el avance de las llamas, la desesperación del ganado provocó que ayer varias vacas, huyendo del fuego y del humo, terminasen llegando al propio casco urbano de La Vall d’Uixó.

En Artana, las instalaciones de la ganadería Hermanos Infantes fueron devastadas e incendiadas por completo en cuanto el fuego alcanzó la finca. Por suerte, la rápida intervención permitió evacuar a tiempo a gran parte de sus reses hasta la finca que la ganadería Alba Atenea posee en Onda. Los toros que no pudieron ser transportados salvaron la vida milagrosamente gracias a que se encontraban en un cercado completamente limpio de maleza, lo que impidió que las llamas prendieran en su parcela.

Del mismo modo, en Eslida, la ganadería de Zorrilla tuvo que ser desalojada de urgencia. Sus animales fueron trasladados en camiones hasta las instalaciones que la propia ganadería de Alba Atenea tiene en el término municipal de Almassora, demostrando una vez más la fraternidad del sector criador en los momentos más oscuros.

Mientras tanto, en Betxí, la ganadería de Pascual Alcalá permanece cercada por el fuego. A pesar de la angustia y del humo que rodea la explotación, su ganadero mantiene la confianza en la limpieza de sus terrenos. El pastoreo continuado de las reses de bravo ha mantenido los cercados libres de pasto seco y matorral bajo, actuando como un cortafuegos natural que, por el momento, está evitando que las llamas penetren en el corazón de la finca.

Un hecho que vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación histórica del colectivo del campo: si las administraciones permitiesen y fomentasen el pastoreo tradicional en los montes y sierras, las hectáreas estarían limpias y se evitarían tragedias forestales de esta magnitud.

La jornada ha dejado imágenes de auténtico heroísmo. Los propios ganaderos de la zona, organizados a nivel particular con sus propios camiones, se han jugado literalmente la vida entre el humo y las llamas para trasladar, poner a salvo y alimentar a los animales.

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Una entrega absoluta hacia el bienestar del toro de lidia que contrasta frontalmente con la ausencia de los colectivos que habitualmente abanderan el discurso proteccionista. En las labores de rescate y evacuación a pie de campo no ha habido rastro de ecologistas ni de plataformas animalistas para arrimar el hombro por los animales en peligro. Una realidad que el sector ganadero castellonense no duda en denunciar públicamente ante una emergencia que sigue manteniendo en vilo a toda la provincia.