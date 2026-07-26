Un incendio obliga a desalojar a los trabajadores de una empresa cerámica de l’Alcora

Un incendio declarado durante la mañana de este domingo ha obligado a desalojar de manera preventiva a los trabajadores de la empresa cerámica Undefasa, situada en l’Alcora, tal y como informan en la cuenta oficial de X del Consorcio Provincial de Bomberos, que están trabajando activamente desde la jornada de ayer en el incendio forestal de la Vall.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un cuadro eléctrico ubicado en el interior de las instalaciones. Las llamas se encuentran, en principio, bastante localizadas dentro de la fábrica, aunque los empleados han tenido que abandonar el recinto mientras se desarrollan las labores de extinción.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, que ha movilizado tres dotaciones procedentes de los parques de la Plana Baixa y l’Alcalatén, además de una unidad de mando.

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Los bomberos trabajan en estos momentos para controlar por completo el incendio, ventilar las instalaciones y comprobar que no existen otros focos activos. Por el momento, no ha trascendido que haya personas heridas.