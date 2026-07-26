El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
El fuego se aproxima por Betxí a la autovía CV-10, a la altura de Betxí, que conecta con A-7
Nuevas complicaciones debido al incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó, que continúa avanzando y se aproxima por la zona de Betxí, cuya población ya está confinada también y con algunas de sus carreteras cortadas.
Las últimas imágenes que deja la virulenta propagación del fuego declarado en las inmediaciones del barrio del Carbonaire es la llegada de las llamas a la población, a sus casas y también a la autovía CV-10, a la altura de Betxí, que conecta con A-7 y con la CV-18 en Burriana
Afecciones al tráfico
Una de las vías afectadas es la CV-222, carretera que conecta la autovía CV-10, a la altura de Betxí, con la CV-18 en Burriana. La circulación en este eje puede verse condicionada por el avance del fuego y por los trabajos de los equipos de extinción y seguridad.
También presenta afecciones la carretera Nules-Betxí, con cortes y restricciones debido a la proximidad del incendio y a las actuaciones de emergencia en la zona limítrofe con Artana.
Las elevadas temperaturas, las fuertes rachas de viento y la baja humedad continúan dificultando las tareas de extinción, en la que ya trabajan una veintena de medios aéreos.
Ante esta situación, se recomienda evitar desplazamientos por las zonas próximas a Betxí, atender la señalización y consultar la información oficial sobre posibles cortes o restricciones de circulación.
Desalojos y confinamientos
El incendio ya ha provocado desalojos, confinamientos y el cierre de numerosas carreteras de la provincia de Castellón, mientras un amplio dispositivo terrestre y aéreo trata de contener el avance de las llamas.
Emergencias ha notificado un total de 523 personas desalojadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó y que han sido trasladadas a distintos centros habilitados en los municipios de Moncofa, Nules, Onda y Segorbe.
El mayor número de evacuados se encuentra en el Edificio Polifuncional de Moncofa, donde permanecen acogidas 260 personas. Por su parte, el Pabellón Municipal de Nules atiende a 150 desalojados.
En el Polideportivo Municipal de Onda han sido alojadas 78 personas, mientras que otras 35 permanecen en el seminario de Segorbe.
Fuente: Levante - EMV
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