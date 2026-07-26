Onda acoge a 180 personas desalojadas por el incendio forestal de la Vall d'Uixó

El Ayuntamiento de Onda ha constituido el Centro de Coordinación Operativa de Ámbito Local (Cecopal) para realizar un seguimiento de la evolución del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó y coordinar la respuesta municipal ante la situación de emergencia. Este órgano, presidido por la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, permanece en contacto constante con el Consorcio Provincial de Bomberos, el Centro de Coordinación de Emergencias y el resto de administraciones implicadas para evaluar la evolución del incendio y adoptar las medidas necesarias en función de las necesidades operativas.

Siguiendo las directrices del Consorcio Provincial de Bomberos y Emergencias, por motivos de prevención, se mantiene vigente hasta nuevo aviso la orden de evacuación de los vecinos de Artesa y de los núcleos diseminados próximos a esta zona. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha habilitado el Pabellón Municipal, el Centro de Día y el Casal Jove para acoger a todas las personas que hayan tenido que abandonar sus hogares, donde están recibiendo atención y asistencia mientras dure esta situación de emergencia.

Así, un total de 180 personas procedentes de Artesa y municipios vecinos han pasado la noche en las instalaciones municipales habilitadas por el Ayuntamiento. “Hemos puesto a su disposición todos los recursos humanos y materiales para que reciban la mejor atención posible y esperamos, de todo corazón, que puedan regresar a sus hogares cuanto antes”, ha señalado la alcaldesa.

Normalidad en los servicios

Cabe destacar que todos los servicios municipales y asistenciales, como el Centro de Día, se continuarán prestando mañana con total normalidad. Por su parte, la escoleta inclusiva que se desarrolla en el Casal Jove se traslada a la Casa de la Cultura.

En el mismo sentido, la alcaldesa y directora del Cecopal, Carmina Ballester, ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento: “Quiero agradecer el civismo y la responsabilidad que han demostrado las familias evacuadas, así como la solidaridad de todos aquellos que, desde el primer momento, se han volcado para ayudar”.

Ballester, quien ha estado al lado de los evacuados en todo momento, ha querido reconocer también el trabajo de todos los profesionales y voluntarios implicados en el dispositivo: “Mi más sincero agradecimiento al personal sanitario de los centros de salud, del Hospital de la Plana y de Cruz Roja; a las decenas de voluntarios ondenses; a los restaurantes de Onda que colaboraron proporcionando comida; a la Guardia Civil y Policía Local; y, de manera muy especial, a los bomberos que llevan horas luchando sin descanso contra un incendio de enorme magnitud”.

El Consistorio recuerda a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de comunicación, evitar la difusión de bulos o informaciones no verificadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Ante cualquier emergencia, debe llamarse inmediatamente al 112.