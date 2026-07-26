La suerte de Espadán gira y hay “probabilidades de estabilizar” el fuego

Después de 35 horas de angustia extrema por un incendio que, en palabras de las autoridades, estaba fuera de las capacidades de extinción, los responsables de la emergencia del fuego forestal de la Vall d’Uixó han dado una noticia que abre la puerta a la esperanza. “El incendio no va mal, no podemos garantizar nada, pero hay probabilidades de estabilizarlo lo antes posible”, indicó este domingo el director técnico del operativo, Antonio Rodrigo, miembro del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Rodrigo se expresó así después de la reunión del Cecopi de las 19.00 horas, y sus palabras supusieron un giro respecto a lo que se venía informando hasta el momento.

Este responsable de la emergencia destacó que este domingo “el incendio solo ha avanzado 6 kilómetros”, pasando de 42 a 46 kilómetros. Rodrigo valoró que eso “no es nada” y que les lleva a considerar que están “conteniendo bien” su avance. “A cada momento tenemos más medios: el incendio gana terreno, pero nosotros también”, ha indicado, haciendo referencia a los más de 400 efectivos y hasta 25 medios aéreos que han trabajado para voltear la situación dantesca que anoche dibujaban las llamas.

El punto donde más trabajan los efectivos en estos momentos es “la zona de Artana, Eslida y Chóvar”, donde se ha realizado algún fuego técnico “para poder contener” el incendio forestal. Preguntado por si los bomberos han aprovechado esa “ventana de oportunidad” que el propio Rodrigo dijo que se presentaba este domingo al subir la humedad al 40%, ha respondido que sí. “La previsión para mañana es idéntica a la de hoy. Entrará viento del oeste aproximadamente a las 2.30 de la mañana. Y a lo largo del día, sobre las 11.30, entrará brisa de levante y se reproducirán las condiciones que ha habido hoy”.

El martes, humedad del 80%: gran oportunidad

Si la previsión se cumple, según Rodrigo, el martes es el día más propicio para los trabajos. “Pasado mañana nos han informado de que puede ser que tengamos una humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a intentar por todos los medios”.

“No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve, aunque no podemos dar un tiempo exacto”, concluyó. “Hemos reducido bastante el perímetro de la cabeza del incendio. Lo que era ayer cola, hoy es cabeza”, indicó Rodrigo.

En cuanto al avance del incendio cerca de Onda y, a pesar de la alerta que se ha producido entre la población, las autoridades dijeron que no existe riesgo de que se produzcan escenas como las que se vivieron el sábado en la Vall d’Uixó, Artana y la Vilavella. El confinamiento de Onda, dijeron, se debe a que en ciertos momentos de la tarde se colapsaron las urgencias por inhalaciones de humo, por lo que se ha decretado la medida de manera preventiva.

Confinamiento y evacuación durante todo el lunes

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, confirmó que se ampliará hasta este lunes “a las 23.59 horas” la evacuación y el confinamiento de todos los municipios afectados. Por tanto, las personas no deberían ir a trabajar a no ser que desempeñen servicios esenciales.

Los medios aéreos y terrestres continúan intentando frenar el avance de las llamas por todos los medios. / Toni Losas

“El motivo es fundamentalmente garantizar la seguridad de las personas y que las vías queden expeditas para que los servicios esenciales de emergencias puedan desplazarse en cualquier momento ante cualquier foco o ante cualquier cambio de viento que se pueda producir en el incendio forestal”, ha subrayado Valderrama, quien ha sido el encargado de hablar en ausencia del president, Juanfran Pérez Llorca. Esta orden, acordada por el Cecopi, es reversible en función de cómo evolucione el incendio en las próximas horas.

“El de hoy ha sido un trabajo excelente de todos los operativos”, ha valorado el conseller. “Ustedes han podido observar que el viento no ha soplado como soplaba en el día de ayer y la temperatura también ha sido más suave”, ha apreciado tras las rachas de 50 km/h, con vientos soplando en todas las direcciones y temperaturas superiores a los 30 grados.

Más de 2.000 hectáreas quemadas este domingo

Valderrama confirmó, como adelantó Mediterráneo, que la superficie que se estima arrasada por este grave incendio forestal alcanza las 6.500 hectáreas, más de 2.000 más que al comienzo del domingo.

Este lunes, a las 10.00 horas, habrá una nueva reunión del Cecopi, la tercera desde que comenzó la emergencia este sábado por la mañana en la Vall d’Uixó.

Morant pide ya un “pacto de Estado”

“Son buenas noticias”, dijo tras la intervención del responsable del operativo la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien acudió en representación del Gobierno de España, antes de que este lunes visite la Vall d’Uixó el presidente, Pedro Sánchez.

Sin embargo, matizó que hay que mantener la calma al hablar de por qué se mantiene la evacuación de las personas: “No podemos dejarnos llevar por lo que vemos con los ojos. Ayer, de un momento a otro, la Vall d’Uixó se llenó de llamas”.

Morant terminó pidiendo que todos los partidos se unan en “el necesario pacto contra la emergencia climática”. “Ya llevamos muchos años en los que cada año superamos al anterior en superficie quemada y nos lo tenemos que tomar en serio. La evidencia científica dice que existe el cambio climático, que está afectando a estos fenómenos y que, por tanto, no podemos negar la evidencia científica porque lo que se niega no se puede combatir”, aseveró la ministra.

La socialista enfatizó que “no puede pasar este verano y olvidarnos de esto hasta el verano siguiente”.

Cómo sigue la investigación

Por último, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, informó de que la investigación de la Guardia Civil continúa sin novedades. Es decir, la sospecha, tal y como dijo la propia Bernabé, es que “no parece que el fuego se produjera de manera natural”.

Un vídeo recabado por Mediterráneo mostraba a una persona saliendo de la zona del origen del incendio, pero hasta el momento no hay detenciones y la Guardia Civil trabaja recabando testimonios de personas que pudieran tener información.