Testimonios del incendio de la Vall d'Uixó: El horror de ver el fuego en casa por las cámaras de seguridad

Si algo comparten la mayor parte de las personas que a lo largo del sábado y la madrugada del domingo han sido evacuadas de las zonas afectadas por el incendio forestal iniciado en la Vall d'Uixó es la incertidumbre y el miedo. En especial, entre las zonas residenciales a las que se ha acercado más el fuego, al no saber qué podía estar pasando. Por eso el testimonio de un vecino del barrio de Sant Josep de la Vall es tan estremecedor, porque asistió en directo al momento en el que las llamas cercaron su casa, a través de sus cámaras de seguridad.

La vivienda se encuentra en la parte alta del barrio, una de las zonas más amenazadas del municipio en los últimas horas. Comenta, visiblemente emocionado, que fue muy duro ver como el fuego «rodeaba la casa, sin saber si los bomberos estaban allí o en cualquier otro lugar donde hiciera más falta». Lo que sí sabían, porque lo veían por la señal que les enviaba el sistema de videovigilancia que protege la residencia, era que «teníamos las llamas encima».

Desde la distancia solo podían asistir con horror al momento y esperar a que con la luz del día, pudiera comprobarse el alcance de la afección. Y las primeras imágenes que les han hecho llegar, a parte de desoladoras, ofrecen una conclusión clara: «Parece un milagro». El incendio les rodeó, pero «por lo que se puede ver, la casa parece que está toda bien, intacta», siguen sin poder ir a cerciorarse de que definitivamente es así y no hay ningún tipo de daño.

Aunque este vecino sabe que más que milagroso, que su casa y las de sus vecinos se hayan salvado tiene que ver con el trabajo de los servicios de extinción, «lo han hecho muy bien», en unas condiciones extremas totalmente desfavorables.

Ahora, desde la perspectiva de haber descartado su principal temor, el de perder su casa, con las emociones a flor de piel asegura que «ha sido una noche para morirse». Al pensarlo dice: «Mira que estamos bien, que se ha actuado correctamente, se ha confinado, las personas no han corrido riesgo, pero ver en las cámaras como el fuego llega a las puertas de tu casa y no saber nada, ha sido terrible».

Estremecedora imagen de cómo llegó a acercarse el fuego a la zona residencial de Sant Josep, en la Vall d'Uixó. / MÒNICA MIRA

Reconoce que «el fuego se magnifica por la noche por la imagen y por la luz, y por eso pensábamos que estaría quemada, pero se ve que los bomberos estaban allí y pendientes todo el tiempo». Todavía con la congoja por el sufrimiento que han pasado, afirma que «estamos muy contentos y agradecidos, porque los bomberos han estado ahí».

Mientras en su caso tenían algo de información, que no ayudaba a estar más tranquilos, pero les acercaba a la realidad que se estaba viviendo, otros vecinos tienen una noción de la amenaza que llegó a acechar sus propiedades por las imágenes que están recibiendo, y por cómo ha quedado el entorno una vez apagadas las llamas. La devastación por el paisaje perdido es obvia, tanto como el reconocimiento a quienes han protegido sus casas.