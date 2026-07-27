Atropella gravemente a un peatón y se da a la fuga en Vila-real
La Policía Local de Vila-real investiga al conductor de un turismo que arrolló a un peatón y huyó del lugar sin prestar auxilio
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio en la calle Santa Cristina de la localidad. Según han informado fuentes de la Policía Local, el conductor del vehículo arrolló a la víctima y la dejó herida en mitad de la calzada.
Debido al impacto, el peatón sufrió heridas de gravedad que requirieron su traslado urgente al centro hospitalario, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Tras el suceso, los agentes de la Unidad de Atestados iniciaron una minuciosa investigación para recabar pruebas y reconstruir lo sucedido. Gracias a la investigación llevada a cabo por los agentes, se ha logrado identificar y localizar al presunto responsable del atropello.
Al conductor se le investiga por un presunto delito de abandono del lugar del accidente, una infracción recogida en el Código Penal que castiga estas acciones con penas de prisión.
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