Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en La VallDeclaraciones de Pérez LlorcaDeclaraciones de Tania BañosArtillería de la Guerra CivilSe saltan las restriccionesVídeo capta origen incendio
instagramlinkedin

Atropella gravemente a un peatón y se da a la fuga en Vila-real

La Policía Local de Vila-real localiza al conductor del turismo causante del atropello, que huyó del lugar sin prestar auxilio

Un conductor se da a la fuga tras atropellar gravemente a un peatón en Vila-real

Un conductor se da a la fuga tras atropellar gravemente a un peatón en Vila-real / Policia Local de Vila-real

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adriana James

Josep Carda

Vila-real

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio en la calle Santa Cristina de Vila-real. Según han informado fuentes de la Policía Local, el conductor del vehículo arrolló a la víctima y la dejó herida en mitad de la calzada.

Debido al impacto, el peatón sufrió heridas de gravedad que requirieron su traslado urgente al centro hospitalario, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a causa de las fracturas que le provocó el golpe.

Tras el atropello, los agentes de la Unidad de Atestados iniciaron una minuciosa investigación para recabar pruebas y reconstruir lo sucedido. Gracias a la investigación llevada a cabo por los agentes, se ha logrado identificar y localizar al presunto responsable del atropello.

Noticias relacionadas y más

Al conductor se le investiga por un presunto delito de abandono del lugar del accidente, una infracción recogida en el Código Penal que castiga estas acciones con penas de prisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Un vídeo capta el origen del gran incendio forestal de la Vall: se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo
  3. Alerta en Onda: Confinan la ciudad y desalojan a los vecinos de la urbanización Montí por la proximidad de las llamas
  4. El drama personal que deja el incendio forestal en Artana: «Ya no tengo nada, ni casa ni ropa ni recuerdos»
  5. Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son
  6. Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
  7. Un incendio obliga a desalojar a los trabajadores de una empresa cerámica de l’Alcora
  8. Las imágenes de la desolación en la Vilavella

Burriana lanza ayudas de hasta 15.000 euros para reformar edificios protegidos de su centro histórico

Burriana lanza ayudas de hasta 15.000 euros para reformar edificios protegidos de su centro histórico

Fiestas contará con un presupuesto de casi de 2,7 millones de euros para 2027

Fiestas contará con un presupuesto de casi de 2,7 millones de euros para 2027

Castellón en llamas: La opinión de Fernando Claudín di Fidio

Castellón en llamas: La opinión de Fernando Claudín di Fidio

Compromís per Vila-real qualifica de "victòria de la societat civil" que l'EMTAC prenga el nom de Joan Raga

Compromís per Vila-real qualifica de "victòria de la societat civil" que l'EMTAC prenga el nom de Joan Raga

Esta es la fecha en la que abrirá la nueva residencia de salud mental en el antiguo convento de San José de Castelló

Esta es la fecha en la que abrirá la nueva residencia de salud mental en el antiguo convento de San José de Castelló

Antonio, hostelero de Onda: "El 95% de bares está cerrado, sin reparto y con incertidumbre"

Antonio, hostelero de Onda: "El 95% de bares está cerrado, sin reparto y con incertidumbre"

Vídeo: Balance del incendio forestal en la Vall d'Uixó

Dª Carmen Arnal Prades

Dª Carmen Arnal Prades
Tracking Pixel Contents