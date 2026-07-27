Aviso de Salud Pública: El agua potable en los municipios evacuados no se debe utilizar para beber, cocinar o preparar alimentos, hasta nueva orden

El incendio y las evacuaciones de buena parte de los municipios de la Serra d'Espadà estan teniendo efectos más allá de los evidentes, como que Salud Pública se vea obligada a emitir un comunicado en el que advierte de que no debe utilizarse el agua de la red para beber, cocinar ni preparar alimentos, como ha difundido Facsa, la empresa encargada del suministro en las poblaciones afectadas.

Para ese aviso solo hay una excepción, los barrios desalojados en la Vall d'Uixó. En su caso, podrán utilizar el agua con normalidad, una buena noticia que se suma a la que han recibido tras el último Cecopi de este miércoles, en el que se ha autorizado su regreso a casa. Es el caso de los barrios Toledo, Carbonaire, Sumet, Sant Josep, Colonia San Antonio y grupo la Cova.

Los municipios donde se ha establecido la mencionada restricción son la Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, las urbanizaciones de Onda afectadas, Artesa, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, y las urbanizaciones de Betxí.

Lo cierto es que todos estos pueblos y urbanizaciones están vacíos, por lo que no se utiliza el agua, y esa es la razón por la que se ha anunciado esta limitación de uso «de manera preventiva» y «hasta nuevo aviso», tal y como ha precisado Facsa. Fuentes consultadas por este periódico indican que al estar la red parada, se produce una caída del cloro con el que se potabiliza el agua, y por lo tanto, deja de ser apta para el consumo humano.

Atentos a las actualizaciones

Los vecinos de las zonas indicadas deberán estar atentos a las informaciones tanto de Salud Pública como de Facsa, porque puede darse la circunstancia de que les autoricen a volver a casa y se mantenga esa restricción, que establece que «sí puede emplearse para el resto de usos como la limpieza, la higiene personal o las cisternas».

Desde la empresa suministradora detallan que «la restricción se mantendrá hasta que los resultados de los análisis confirmen que el agua puede volver a utilizarse con normalidad».

En la publicación que ha difundido Facsa sobre esta cuestión se incluía a la Vall d'Uixó en la lista. Eso se debe a que en un primer comunicado de Salud Pública formaba parte de ese listado, pero como han confirmado desde el consistorio, desde Conselleria han emitido una segunda notificación en la que la ciudad ha sido excluida.