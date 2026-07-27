Castellón contará con las ayudas ampliadas de BBVA para recuperarse de los incendios

BBVA ha anunciado la apertura de dos líneas de financiación extraordinarias y en condiciones preferentes destinadas a ayudar a los afectados por los incendios registrados en la provincia de Castellón y en otros puntos de la geografía nacional, como Guadalajara, la Comunidad de Madrid, Ávila, León y Segovia.

La iniciativa pretende ofrecer un respaldo rápido para sufragar los gastos inmediatos, reparar los bienes dañados y ayudar a la pronta recuperación de la actividad económica y familiar en los municipios implicados.

Para los particulares, la entidad ha dispuesto préstamos de hasta 50.000 euros, con plazos de devolución flexibles que van desde los 12 hasta los 60 meses. Esta modalidad incluye la opción de solicitar una carencia de pago de hasta 6 meses para amortiguar las necesidades financieras iniciales tras la emergencia.

En el caso del sector productivo, que abarca a autónomos, pymes y empresas, BBVA pone a su disposición créditos de hasta 200.000 euros con un plazo máximo de devolución de 48 meses. Para facilitar que los negocios adapten el pago de las cuotas a la reactivación de su actividad, las operaciones podrán incorporar un periodo de carencia de hasta 24 meses.

Red de oficinas y atención a asegurados

Para conocer las condiciones al detalle y estudiar soluciones personalizadas, los clientes de Castellón podrán acudir a las oficinas de la entidad en Castellón Centro, Castellón Sur y Castellón Norte, así como a la del Puerto de Sagunto. En el resto de las zonas afectadas del país, se han habilitado las direcciones de la CBC de Guadalajara, las del Bierzo (León), Segovia y Ávila, junto a las oficinas madrileñas de Villanueva de la Cañada, Arroyomolinos, Navalcarnero-Libertad, San Martín de Valdeiglesias y Villaviciosa de Odón.

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Por otro lado, a través de BBVA Allianz, se ha habilitado el número de teléfono específico 911 749 620 para gestionar de forma directa las gestiones y partes de los asegurados que se hayan visto perjudicados. El banco mantendrá este despliegue de atención cercana en todas las zonas afectadas para acompañar a las familias y comercios durante todo el proceso de recuperación.