La cifra de hectáreas calcinadas en el incendio de la Vall asciende ya a más de 7.000

El incendio declarado el sábado en la Vall d'Uixó ha quemado ya "un poco más" de 7.000 hectáreas, según ha explicado este lunes el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, a partir de los datos de los vuelos de drones durante la noche.

Valderrama ha señalado en À Punt que se ha producido un rebrote en la zona de Eslida, donde se centran esta mañana los medios aéreos porque hay "riesgo importante de propagación", y en la urbanización Monserrat de Betxí y en el Montí, donde trabajan los medios terrestres.

El conseller ha asegurado que se ha logrado contener "la propagación previsible" que podía tener un incendio de estas características.

Según Valderrama, el número de personas evacuadas que han sido realojadas en los espacios habilitados para ese fin se ha reducido de 700 a 500, ya que 200 se han ido con familiares.

El conseller ha avanzado que las condiciones meteorológicas que se esperan esta jornada son muy similares a las de ayer, con vientos del sureste y rachas que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora, para dar paso por la noche de nueva a una humedad de un 70 %, que favorecerá los trabajos de extinción.

Valderrama espera que el humo deje trabajar y se puedan atacar los rebrotes que puedan producirse.

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El incendio ha obligado a evacuar a 16.000 personas de 18 localidades y a confinar a otra 64.000 de tres municipios castellonenses: la Vall d'Uixó, Onda y Betxí.