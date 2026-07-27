Circulación
Cortan al tráfico el Serradal por un coche ardiendo junto al Camí La Ratlla en Castelló
Han actuado la Policía Local y los bomberos de la capital de la Plana
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La Policía Local de Castelló ha cortado al tráfico el Serradal debido a la presencia de un coche ardiendo a la altura del Camí la Ratlla y que ha motivado la actuación de los bomberos municipales que en estos momentos trabajan para extinguir las llamas.
El fuego ha comenzado en el vehículo aunque junto a varios solares con maleza en la zona de la Marjaleria.
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