La ministra Sara Aagesen dice en la Vall que la ley de Montes sí permite limpiar
La ministra para la Transición Ecológica responde a las críticas sobre la gestión de montes y recuerda que la ley exige planificación autonómica anual
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes desde el puesto de mando del incendio forestal de la Vall d’Uixó que la situación que afronta todo el país a causa de los incendios es «extremadamente compleja». Ha cuestionado, además, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la prohibición de limpiar los montes.
«Precisamente, la ley de Montes dice lo contrario: se puede podar, se puede gestionar, se puede retirar la masa vegetal», ha considerado Aagesen, quien ha recalcado que esta es una competencia autonómica.
Planificación
«Es más, lo que pide la ley es que las comunidades autónomas pongan encima de la mesa, con carácter anual, una planificación en prevención, en vigilancia y en extinción. Y esa planificación hay que cumplirla», ha asegurado.
Además, ha indicado que la ley de Montes «protege» ante los incendios, con medidas «lógicas» como la de «no usar maquinaria» que pueda provocar fuegos.
- El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
- Un vídeo capta el origen del gran incendio forestal de la Vall: se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo
- Alerta en Onda: Confinan la ciudad y desalojan a los vecinos de la urbanización Montí por la proximidad de las llamas
- El drama personal que deja el incendio forestal en Artana: «Ya no tengo nada, ni casa ni ropa ni recuerdos»
- Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son
- Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
- Un incendio obliga a desalojar a los trabajadores de una empresa cerámica de l’Alcora
- Las imágenes de la desolación en la Vilavella