Los negocios de Betxí se ven obligados a cerrar por el confinamiento del incendio forestal de la Vall: "Los gastos siguen, pero los ingresos no entran"

El confinamiento decretado en Betxí a causa del incendio forestal de la Vall d'Uixó no solo ha alterado la vida cotidiana de los vecinos. También ha obligado a echar el cierre a numerosos establecimientos considerados no esenciales, una medida que los comerciantes entienden como necesaria, aunque reconocen que ya empieza a tener consecuencias económicas.

Marina Franch, propietaria de 'Casa Benjamín' una droguería y mercería de Betxí, explica que el impacto dependerá de la duración de las restricciones. "Si la situación no se alarga, un día no supone demasiado porque la gente tampoco iba a comprar y se puede asumir. Pero si esto se prolonga, sí que nos afectaría bastante porque no entra ningún ingreso, mientras que los gastos siguen siendo los mismos", señala.

"Si la situación se alarga, entonces sí que nos afectaría de forma importante" Marina Franch — Dueña de 'Casa Benjamín'

La dueña considera que un cierre puntual puede soportarse "haciendo un esfuerzo", pero advierte de que varios días sin actividad supondrían un problema para muchos pequeños negocios. "Los comercios que no somos de primera necesidad tenemos que cerrar. Si es solo un día, la falta de ingresos se puede asumir, pero si la situación se alarga, entonces sí que nos afectaría de forma importante", afirma.

La droguería y mercería 'Casa Benjamín' cerrada en Betxí / Mediterráneo

En una línea similar se expresa Mari Carmen Orta, propietaria de la tienda de ropa y complementos '9Estil', quien reconoce que, en su caso, el impacto económico inmediato será limitado por tratarse de finales de julio, una época en la que el ritmo comercial ya disminuye. "En estas fechas ya solo abría por las mañanas y no creo que me afecte demasiado si dura poco tiempo. Otra cosa sería que el cierre se prolongara durante muchos días", explica. Orta subraya que, por encima de las pérdidas económicas, está la seguridad de la población. "Mi negocio no es de primera necesidad. Preferimos hacer caso a lo que nos dicen las autoridades para que todo pueda resolverse y pase lo antes posible", asegura.

"Toda esta situación está siendo horrible. Psicológicamente afecta mucho" Mari Carmen Orta — Dueña de '9estil'

La comerciante también pone el foco en la dimensión personal de la emergencia. "Toda esta situación está siendo horrible. Psicológicamente afecta mucho y precisamente nos acaban de decir que el fuego se ha reactivado en la zona. A nivel personal es lo que más me preocupa", relata. Ambas coinciden en que el cumplimiento del confinamiento es fundamental para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. "Hay gente que se lo toma a la ligera y va a ver pasar a los bomberos, pero eso no ayuda en nada. Lo importante es hacer caso a las autoridades y dejar trabajar a quienes están luchando contra el incendio", concluye Orta.

"Lo importante es hacer caso a las autoridades y dejar trabajar a quienes están luchando contra el incendio" Mari Carmen Orta — Dueña de '9estil'

Mientras el incendio continúa condicionando la actividad en la comarca, los pequeños comercios de Betxí afrontan el cierre con resignación, confiando en que las restricciones sean lo más breves posible para poder retomar la actividad cuanto antes.