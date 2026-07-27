Nules recomienda el uso de mascarilla por la presencia en el ambiente de humo y partículas del incendio

El olor a quemado y una ligera pero persistente lluvia de ceniza está siendo una constante en Nules desde el sábado, pero este lunes, como la mayor parte de la Plana, el municipio ha amanecido envuelto de una capa de humo que ha intensificado ambas circunstancias, hasta el punto que no son pocas las personas que salen a la calle con mascarilla.

A diferencia de otras localidades de la zona afectadas por el incendio, en Nules no se ha propuesto el confinamiento de manera oficial, como si ha pasado en la Vall d'Uixó y Onda, pero el Ayuntamiento, ante la evidente caída de la calidad del aire, ha decidido difundir una serie de consejos para proteger la salud de los vecinos por el riesgo que supone una exposición prolongada a estas partículas.

Entre esas recomendaciones está la de permanecer en casa y cerrar puertas y ventanas, y si se necesita salir, utilizar mascarilla FFP2. También indican que debería evitarse el ejercicio y las actividades al aire libre.

Ilustrativa imagen de la balsa de humo que la ausencia de viento ha provocado en la Plana, al desplomarse las partículas del incendio a la Plana. / AVAMET

Inciden en tener una «especial atención a las personas vulnerables» y se advierte que «ante dificultad para respirar, tos intensa o dolor en el pecho, contacta con los servicios sanitarios».

El rastro del incendio no solo es visible en la calle. «Como se te ocurra tener las ventanas abiertas, se te llena la casa de ceniza, se cuela sin que te des cuenta», indica una residente. Otro vecino explicaba a Mediterráneo que «si estás un rato fuera, acabas teniendo picor en los ojos».

Una vecina de Nules con mascarilla en la plaza Mayor, por la evidente presencia de humo y ceniza en el ambiente. / MÒNICA MIRA

El pico de mala calidad del aire se ha registrado sobre las seis de la mañana, según los datos recogidos por una de las estaciones meteorológicas de Avamet. Esa información evidencia que hay una gran acumulación de partículas de todos los calibres en la atmósfera, aunque con más incidencia de las más grandes, por encima de 2,5 y 10 PM, que son las más abundantes.

Esta circunstancia, prevista ya el domingo, fue la que llevó a mantener la evuación y el confinamiento en los municipios afectados por estas medidas.