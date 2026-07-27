Pérez Llorca: “Hay que abrir un debate para estudiar penas mucho más duras por atentados medioambientales”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este lunes, durante una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, «si se comprueba que ha habido voluntad o intencionalidad humana» en el origen del incendio forestal de la Vall d’Uixó, tal y como sospecha el Seprona de la Guardia Civil, «recaiga todo el peso de la ley sobre esa persona».

Pide endurecer las penas

«Incluso deberíamos abrir un debate para estudiar medidas mucho más duras contra aquellas personas que generan este tipo de atentados medioambientales, que cuestan mucho de reparar», ha agregado el dirigente popular.

Pérez Llorca permanece desde el sábado en la Vall d’Uixó, donde ha analizado la situación en el Puesto de Mando Avanzado y ha participado en varias reuniones del Cecopi.

El fuego podría tener un origen humano

El líder del Consell ha indicado que, según les ha transmitido la Delegación del Gobierno, «todo apunta a que no fueron causas naturales» las que provocaron este incendio, que ya ha calcinado más de 7.200 hectáreas en la Serra d’Espadà y ha obligado a evacuar a más de 16.000 personas.

El president también ha tenido palabras para los vecinos de las poblaciones afectadas, a quienes ha pedido paciencia antes de regresar a sus hogares, aunque ha reconocido que «el tercer día ya genera molestias» entre los afectados.

Además de los evacuados, las dos localidades más pobladas que permanecen confinadas, la Vall d’Uixó y Onda, suman más de 50.000 habitantes.

Controles de la calidad del aire y del agua

«Hemos empezado a realizar mediciones de la calidad del aire y del agua para que, cuando se prevea el regreso de las personas a sus municipios, puedan hacerlo con todas las garantías necesarias», ha explicado Pérez Llorca.

El jefe del Consell ha añadido que el confinamiento de las grandes poblaciones también facilita el trabajo de los cuerpos de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

Unidad institucional para la reconstrucción

El sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat ha valorado que la gestión conjunta entre los gobiernos central y autonómico, la Diputación de Castellón y los ayuntamientos está siendo «ejemplar», aunque ha pedido que esta colaboración se mantenga cuando pase la peor fase de la emergencia.

«Estamos siendo ejemplares durante la emergencia; seamos también ejemplares en la reconstrucción y la recuperación», ha reclamado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Recuperar el parque natural

«Tenemos que recuperar uno de los espacios naturales más importantes de la Comunitat Valenciana. El día después de la extinción habrá que empezar a ayudar a las personas que han sufrido pérdidas materiales y, por supuesto, recuperar también el parque natural», ha concluido Pérez Llorca desde la Vall d’Uixó.