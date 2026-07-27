Piden 6 años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta desde los 6 años en Castellón

Un hombre será juzgado por un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón por presuntamente agredir sexualmente a su nieta de manera continuada durante cuatro años. Los abusos ocurrieron entre 2016 y 2020 y comenzaron cuando la pequeña tenía 6 años. Por tanto, terminaron cuando contaba con 10. La familia denunció finalmente la situación durante la pandemia y los hechos se dirimirán en la vista oral del próximo 14 de septiembre.

Todo ocurrió en un municipio de la provincia que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la víctima. El escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Castellón insiste en que los abusos se iniciaron en el domicilio del abuelo, de nacionalidad española y sin antecedentes. La primera de las situaciones relatadas en la denuncia ocurrió precisamente en casa del presunto agresor. Un día de 2016, que la denunciante no alcanza a ubicar en el calendario con precisión pues tenía apenas 6 años, el acusado llevó a su nieta a su habitación, la sentó en un sofá y llevó a cabo la agresión que destapó el horror que viviría la niña por parte de su abuelo materno.

Aprovechaba cuando estaban solos

El Ministerio Público Fiscal indica que el autor, utilizando su relación de parentesco con la víctima y aprovechando que no había nadie más en la vivienda, con ilícito propósito de atentar contra la libertad sexual de la menor, perpetró el primero de los delitos.

El verano siguiente, en 2017, se produjo el segundo episodio, siempre según la versión de la Fiscalía y a la espera de lo que aporte el acusado por estos hechos durante su declaración en el juicio que se tiene que celebrar. En 2017, pues, pero esta vez en el domicilio de la niña, la pequeña de su propia hija, el presunto agresor volvió a abusar de ella con 7 años. Esa vez habría ocurrido en el sofá.

La tercera y última de las agresiones concretas denunciadas habría ocurrido en 2020, durante la primavera, ya en pandemia de covid-19. Como en la primera de las agresiones, la menor se encontraba otra vez en casa de su abuelo materno, teniendo 10 años. Otra vez más, le realizó prácticas que atentaron contra su libertad sexual. Después de esa última presunta agresión, la familia de la niña denunció al abuelo.

La víctima, según afirma la fiscal del caso, presenta sintomaología anisoso-depresiva por estos hechos y está en tratamiento psicológico en la actualidad. El alcance de las agresiones y su exactitud se detallará por parte del Ministerio Público en la sala.

La petición de la fiscal es que se condene al abuelo a 6 años de prisión, a una orden de alejamiento de 9 años y a una indemnización.