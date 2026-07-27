Rescatan a una perrita tras caer desde un tercer piso en Vila-real

Una vecina de Vila-real dio la voz de alarma tras sufrir un accidente doméstico, su perrita cayó desde la ventana de un tercer piso hasta el patio de luces del edificio. Ante la absoluta imposibilidad de acceder al habitáculo por los medios habituales, se solicitó la intervención urgente de bomberos.

A pesar de la enorme carga de trabajo y el despliegue de medios que los bomberos están manteniendo estos días en la extinción del incendio que afecta a la Serra d'Espadà, una dotación acudió rápidamente al lugar de los hechos. Gracias a su trabajo, lograron acceder al patio de luces y rescatar con éxito al animal que se encontraba atrapado.

Nada más completar el rescate, la mascota fue trasladada de urgencia a un centro veterinario para ser examinada y recibir la atención médica necesaria tras el impacto.

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Desde la Policia Local de Vila-real han querido expresar un sincero y emotivo agradecimiento a los efectivos participantes: «Nuestro reconocimiento más profundo a los bomberos que, pese a la agotadora labor que están realizando en la sierra, encontraron el tiempo y la sensibilidad para salvar a nuestra perrita. ¡Gracias por vuestra entrega y profesionalidad!».