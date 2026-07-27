Tania Baños: “Vamos a recuperar la montaña y esa parte de nosotros”

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha enviado este lunes un mensaje de optimismo sobre el futuro de la localidad, donde gran parte de las montañas ha quedado completamente arrasada por las llamas del incendio que se originó el sábado.

Junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y antes de que este se dirigiera a los medios de comunicación, la alcaldesa de la Vall se ha mostrado contundente: «Vamos a salir de esta y vamos a salir más fuertes».

«Lo vamos a conseguir todos juntos»

La primera edil de la Vall, que el sábado vio arder su pueblo y compareció emocionada, confesando que se había «derrumbado» en un momento determinado, ha expresado que «no es la primera vez» que la localidad se enfrenta a «situaciones difíciles» y que, por tanto, también superará esta.

«Lo vamos a conseguir todos juntos, entre instituciones, y vamos a recuperar la montaña y una parte de nosotros», ha manifestado Baños, para quien estos tres días han sido «una absoluta pesadilla».

La recuperación de la Sierra de Espadán

«Pido que esa fuerza y ese impulso que se están poniendo para acabar con el incendio los pongamos también después en la recuperación de la Sierra de Espadán. La Sierra de Espadán es mucho más que una montaña: es nuestra manera de ser, nuestra forma de relacionarnos y de entender el territorio. Cuando acabamos un mal día de trabajo o quedamos con amigos, visitamos nuestra montaña. Es una parte más de nosotros», ha profundizado Baños.

Agradecimiento a las instituciones

La dirigente socialista ha agradecido la visita de Sánchez, quien ha acudido al Puesto de Mando Avanzado del incendio de la Vall y ha analizado la situación en la sala de reuniones del Cecopi.

«Para nosotros es muy importante que venga a interesarse y a colaborar con nosotros. También quiero agradecer la presencia durante tantos días de los medios de la Generalitat y de su president, Juanfran Pérez Llorca», ha incidido.

Pérez Llorca completaba la tríada de dirigentes que han comparecido ante los medios de comunicación.

Más de 5.000 personas evacuadas

La Vall d’Uixó mantiene a más de 5.000 personas evacuadas, algunas de las cuales se encuentran en el centro de acogida del polifuncional de Moncofa. Por ello, Baños se ha dirigido tanto a ellas como al resto de los 25.000 vecinos confinados en la ciudad.

«Quiero dirigirme a mis vecinos y vecinas que actualmente están desalojados para transmitirles tranquilidad, cariño y toda la fuerza. A los vecinos que están confinados les pido que hagan caso a los requerimientos de las autoridades competentes», ha subrayado.

El incendio continúa activo

Los evacuados tampoco podrán regresar este lunes a sus casas, ya que las medidas permanecerán vigentes hasta las 23.59 horas.

Los bomberos están logrando contener el avance del incendio, pero el fuego todavía continúa activo. Aunque existe la esperanza de «estabilizarlo», tal y como han señalado los responsables del operativo, este objetivo todavía no podrá alcanzarse durante la jornada del lunes.