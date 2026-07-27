Así trabajan los hidroaviones en las zonas afectadas por el incendio de la Vall

El incendio forestal de la Vall d'Uixó también ha obligado al Aeroclub de Castellón a reorganizar por completo su actividad para facilitar el trabajo de las aeronaves que participan en las labores de extinción.

Su presidente, Yuri Rabassa, explica que el aeródromo ha quedado reservado exclusivamente para los servicios de emergencia, suspendiendo temporalmente cualquier otra operación. "Hemos dado prioridad a esos tráficos y cerrado el resto de actividades. Ahora mismo el aeródromo solo lo están usando los servicios de emergencia para que tengan prioridad absoluta y completa", señala.

Rabassa aclara que el Aeroclub no forma parte del dispositivo de extinción ni interviene en la organización de las operaciones, el repostaje o la carga de retardante, tareas que corresponden íntegramente a los servicios de emergencias de la Generalitat. Su función se centra en poner las instalaciones a disposición del operativo para que los medios aéreos puedan trabajar con la mayor agilidad posible.

Avión expulsando retardante en las labores contra la extinción del incendio forestal de la Vall / Fernando Bustamante

Desde el aeródromo han observado la llegada de aviones de extinción procedentes de Ibiza, Mallorca y otras comunidades autónomas, además de varios helicópteros que participan en el dispositivo desplegado contra el incendio.

El presidente del Aeroclub destaca que la ubicación de las instalaciones resulta determinante en situaciones como la que vive la provincia. "Siempre hemos defendido que este aeródromo tiene una ubicación estratégica para este tipo de desastres naturales. En cuanto hay la más mínima necesidad, priorizamos completamente el tráfico de emergencias", afirma.

Esa cercanía al incendio permite reducir los tiempos de respuesta de las aeronaves. "Las rotaciones pueden cargar agua más rápido y volver a salir hacia el incendio. Si tuvieran que operar desde un aeropuerto grande, perderían un tiempo que en una situación como esta es vital", explica Rabassa.

Hidroaviones y helicópteros en el Aeroclub de Castellón durante su labor de extinción / Manolo Nebot

La decisión de reservar el aeródromo para el operativo también ha afectado a usuarios particulares, ya que, algunos pilotos que habían acudido durante el fin de semana, han tenido que retrasar su regreso y permanecer en Castellón para no interferir en las operaciones de emergencia.

El Aeroclub mantendrá la prioridad absoluta para los servicios de emergencia hasta que disminuya la intensidad del incendio y pueda recuperarse la actividad habitual. "Mientras tanto, lo primero es lo primero. Toca arrimar el hombro", concluye su presidente.