Las 10.000 hectáreas quemadas en el incendio de la Vall equivalen a 14.000 campos de fútbol
El fuego continúa activo y deja ya una de las mayores superficies afectadas de las últimas décadas en la provincia de Castellón
El incendio forestal iniciado el pasado sábado en la Vall d’Uixó continúa marcando la actualidad de la provincia de Castellón. El amplio dispositivo desplegado sigue trabajando sobre el terreno mientras se mantiene la vigilancia en los distintos frentes y en las zonas alcanzadas por las llamas.
El fuego ha afectado ya a 10.000 hectáreas, según el balance conocido durante la tarde de este martes. El incendio permanece activo y todavía no ha sido estabilizado.
Para entender la magnitud de la superficie quemada, esas 10.000 hectáreas equivalen aproximadamente a 14.000 campos de fútbol. La comparación permite dimensionar el alcance territorial de un incendio que se ha extendido por distintos términos municipales.
El incendio forestal en la Vall d’Uixó, en directo: 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
Uno de los mayores incendios de las últimas décadas
Por la superficie afectada, el incendio de la Vall d’Uixó se sitúa ya entre los más grandes registrados en las últimas décadas en la provincia de Castellón. Los equipos de extinción continúan trabajando para frenar su avance y consolidar el perímetro.
El incendio continúa activo
Pese al trabajo desarrollado desde el sábado, el incendio todavía no se considera estabilizado. El operativo mantiene las labores de extinción y seguimiento sobre el terreno.
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