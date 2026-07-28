Declaran zona gravemente afectada por los incendios a la Vall d’Uixó y los municipios afectados de la Serra d’Espadà

El Consejo de Ministros ha declarado este martes "zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil" a los territorios afectados por los incendios forestales, entre ellos el que afecta desde este sábado a la Vall d'Uixó y otras poblaciones del entorno de la Serra d'Espadà.

Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De este modo, serán declaradas zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como 'zona catastróficas', a los territorios afectados por los fuegos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Castellón.

Con esta declaración, el líder del Ejecutivo ha recordado que se comienza a desplegar "todas las ayudas destinadas a los daños personales, también los daños materiales".

"También vías de ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las extensiones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que, evidentemente, iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe", ha señalado.

En su intervención, Sánchez ha hecho un llamamiento "muy particular" a toda la población para actuar "con la máxima responsabilidad" ante los incendios forestales, y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

"Todas las administraciones, todos los profesionales y el conjunto de la sociedad debemos estar y actuar unidos contra el fuego", ha puntualizado el presidente del Gobierno.

Asimismo, ha advertido de que en estos momentos permanencen activos ocho grandes incendios forestales en España y ha trasladado "todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del Ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, a quienes permanecen confinadas y también a todas las familias que viven estas horas de mucha angustia y de mucha incertidumbre".

Noticias relacionadas

"Un recuerdo lógicamente muy especial, particularmente especial a las víctimas y también a sus familiares que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de las llamas de los incendios", ha comentado. Igualmente, Sánchez ha expresado su reconocimiento a la colaboración con todas las instituciones públicas "en la respuesta frente al enemigo común que tenemos, que es el fuego".