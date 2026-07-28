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Así está el incendio de la Vall d'Uixó: las últimas informaciones de los bomberos

El jefe del operativo, Fernando Pérez, advierte que la inversión térmica dificulta las labores aéreas y oculta el potencial de crecimiento del fuego

Mapa con la extensión del incendio que está calcinando el corazón de la Serra d'Espadà.

Mapa con la extensión del incendio que está calcinando el corazón de la Serra d'Espadà. / Europa Press

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

La Vall d'Uixó

El jefe del operativo que lucha contra las llamas en el incendio forestal de la Vall d'Uixó, el bombero de la Diputación Fernando Pérez, ha informado este martes de que las hectáreas quemadas siguen siendo 8.500, las mismas que en la noche del lunes. El operativo, pues aprovechó sus opciones por la noche, aunque la humedad no subió tanto como les hubiera gustado: no alcanzó el 80%.

Este martes, además, la inversión térmica impide a los medios aéreos de carga terrestre (las avionetas) a pasar por algunas zonas del incendio; sin embargo, Pérez ha dicho que "las zonas críticas" sí que están pudiendo ser refrescadas con brigadas helitransportadas (helicópteros con bomberos).

"La sensación que deja el incendio es que no hay llama pero va echando humo, o sea en extensión no va creciendo pero en el momento que la inversión térmica se levante sí que tiene potencial de crecimiento. Así que es una sensación falsa la que nos está dando hasta ahora, ha avisado Pérez.

Humo depositándose en los valles

Esta inversión térmica de la que habla Pérez provoca que el incendio no sea ahora “capaz de evacuar el humo”. Por tanto, todo ese humo “se está depositando en los valles”. Esto, por cierto, hace que haya unas zonas donde esta mañana de martes tampoco puedan volar los aviones, un contratiempo para el operativo. Sin embargo, sí hay otras partes de estos valles en las que sí pueden pasar los aviones de carga en tierra.

Los que sí están pudiendo volar al 100% son las unidades helitransportadas, y los bomberos las están concentrando en las partes críticas de la emergencia. El eje Alcúdia de Veo-Tales-Benitandús es el frente más sensible, pero otros que preocupan a los bomberos son Alfondeguilla y el emblemático Montí de Onda.

Las brigadas helitransportadas están siendo dirigidas a los puntos más críticos, así que sí que se está consiguiendo trabajar sobre ellos. Por lo demás, múltiples efectivos se están encargando de fijar perímetros por el resto del incendio.

Preguntado por si hoy es importante avanzar antes de la ola de calor prevista para este miércoles, Pérez respondió que “así es”. “Cuanto más perímetro tengamos fijo de cara a mañana, tenemos mejores perspectivas”, ha aseverado.

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