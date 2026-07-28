La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años
Los agentes piden que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto directamente con la Policía Local
La colaboración ciudadana puede resultar especialmente importante cuando se intenta localizar a una persona cuyo paradero se desconoce. En estas situaciones, las autoridades recomiendan comunicar cualquier información que pueda ser útil a través de los canales oficiales y evitar difundir datos no contrastados.
La Policía Local de Vila-real ha publicado un aviso urgente en sus redes sociales para solicitar ayuda en la localización de Marco Fabián Bastidas Gouvenis, un menor de 14 años, de nacionalidad venezolana y vecino de Vila-real.
Posible presencia en Oropesa del Mar
Según la información trasladada por la familia y recogida en la publicación policial, el menor podría encontrarse en Oropesa del Mar. La Policía Local señala que se desconoce la ropa que puede llevar puesta.
El cuerpo municipal solicita que cualquier persona que lo haya visto durante el día de la publicación o que disponga de información relacionada con su paradero contacte con los agentes.
Teléfono para aportar información
La Policía Local de Vila-real ha habilitado el teléfono 964 547 010 para recibir cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.
Las autoridades piden que la información se comunique directamente a este número oficial para que pueda ser comprobada y gestionada por los agentes.
- El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
- Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
- Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
- Incumplen todas las restricciones: Se saltan el confinamiento y acceden a una zona evacuada en la Vall para jugar en un frontón
- La cronología del domingo en el incendio de la Plana Baixa: comienzo desolador y noche para la esperanza
- El incendio de la Vall d'Uixó desde dentro: «Estábamos solos, sin medios aéreos, porque las condiciones atmosféricas desplomaron el humo al suelo»
- De estar jubilada a participar en el operativo de extinción del incendio: La madre de Violeta Mangriñán, agente medioambiental voluntaria
- Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son