La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años

La colaboración ciudadana puede resultar especialmente importante cuando se intenta localizar a una persona cuyo paradero se desconoce. En estas situaciones, las autoridades recomiendan comunicar cualquier información que pueda ser útil a través de los canales oficiales y evitar difundir datos no contrastados.

La Policía Local de Vila-real ha publicado un aviso urgente en sus redes sociales para solicitar ayuda en la localización de Marco Fabián Bastidas Gouvenis, un menor de 14 años, de nacionalidad venezolana y vecino de Vila-real.

Posible presencia en Oropesa del Mar

Según la información trasladada por la familia y recogida en la publicación policial, el menor podría encontrarse en Oropesa del Mar. La Policía Local señala que se desconoce la ropa que puede llevar puesta.

El cuerpo municipal solicita que cualquier persona que lo haya visto durante el día de la publicación o que disponga de información relacionada con su paradero contacte con los agentes.

Publicación de Facebook de la Policía Local de Vila-real

Teléfono para aportar información

La Policía Local de Vila-real ha habilitado el teléfono 964 547 010 para recibir cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.

Las autoridades piden que la información se comunique directamente a este número oficial para que pueda ser comprobada y gestionada por los agentes.