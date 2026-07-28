La Zona 0 del incendio forestal de la Vall d'Uixó: Vuelven a casa los vecinos que vieron salir corriendo a un hombre entre las llamas

La imagen de un hombre con camiseta blanca que sale corriendo de entre las llamas en el segundo foco de un incendio que ha acabado convirtiéndose en la gran catástrofe que está devorando la Serra d'Espadà, se tomó desde las últimas viviendas del barrio Carbonaire, junto a una potabilizadora de Facsa. Unas casas a las que se acercó peligrosamente el fuego en un momento en el que «no había nadie, con una manguera paré las llamas que venían hacia nuestros domicilios».

Así lo relata un vecino de las casas más cercanas al punto de inicio del segundo incendio, evacuado como el resto de residentes en Carbonaire de la Vall d'Uixó, que a última hora del este lunes pudieron volver a casa.

En su caso, regresar supone recordar con nitidez lo que vivió el sábado por la mañana. Tienen los restos que ha dejado aquella fatídica mañana a las puertas, a apenas un puñado de metros está la zona 0 del incendio, desde la que el fuego comenzó a propagarse a una velocidad de vértigo.

Explica que vieron a ese hombre de camiseta blanca salir corriendo de entre las llamas. No lo conocen y no saben qué hacía allí, aunque apuntan a la posibilidad de que «pudiera estar intentando apagarlas», porque según relata, poco después estaba a su lado tirando cubos de agua para impedir que el fuego llegara a las casas. Fue después de que él solo, alarmado por lo que sucedía, sacara de su casa una manguera para hacer lo que buenamente pudo. Después, algunas personas más le ayudaron.

Del sábado guardan con nitidez los recuerdos de una paisaje en llamas que «ha sido como una mecha que ha prendido el polvorín», en referencia a la acumulación de residuos que había en una parcela de la zona O, justo frente al solar donde estaban los barracones del CEIP Rosario Pérez, donde todo empezó, y la vegetación seca y sin mantenimiento de esos terrenos.

El muro que aparece en el vídeo donde se ve correr a un hombre de entre las llamas, en la Zona 0 del incendio forestal de la Vall d'Uixó. / MÒNICA MIRA

La hija de este vecino describe la angustia que generaba escuchar «los relinchos de los caballos de las cuadras que hay aquí al lado, no podían sacarlos, era desolador». Y mientras, asistían con impotencia e indignación al avance de la lengua de fuego, viendo como todo ardía a una velocidad vertiginosa.

Aseguran que en medio del desastre al que asistían, lo que más les preocupaba es que viven justo al lado de las instalaciones de una potabilizadora de Facsa, «ahí hay productos químicos, solo pensábamos en que si se quemaba eso, todo saldría por los aires». Pero el fuego pasó de largo.

Este mismo vecino recuerda que sobre las 8.30 horas de la mañana del sábado «ya olimos a quemado», por el primer incendio localizado junto al colegio Rosario Pérez que fue sofocado con rapidez. Nadie contaba con que apenas una hora después, ellos se convertirían en testigos directos, porque un tercer foco, al otro lado del barrio de donde se produjeron los dos primeros, crearía la devastación a la que todavía asiste la provincia. «Aquí vinieron a verlo, la alcaldesa y algunas personas más, y dijeron que no iría a más. Cuando se fueron, ya no volvió nadie y poco después yo ya me di cuenta de que se iba a perder todo». Se equivocó poco.