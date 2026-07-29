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Un accidente con personas atrapadas corta la A-23 y obliga a movilizar a los Bomberos de Castellón

Los servicios de emergencia trabajan en la zona y se recomienda buscar carreteras alternativas

Punto kilométrico ofrecido por la DGT.

Punto kilométrico ofrecido por la DGT. / DGT

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Néstor Marín

Néstor Marín

La circulación se encuentra interrumpida este miércoles en una de las principales vías de comunicación entre la provincia de Castellón y Teruel. El dispositivo desplegado por los servicios de emergencia mantiene afectado el tráfico mientras continúan las actuaciones en el lugar del siniestro.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de un accidente ocurrido este miércoles 29 de julio en la autovía A-23, a la altura del término municipal de Viver, en Castellón.

El siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 47, en sentido Teruel. Según las primeras informaciones disponibles, hay personas atrapadas en el interior de los vehículos implicados.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuyos efectivos participan en las labores de excarcelación y asistencia a los ocupantes afectados.

Por el momento, no ha trascendido el número de vehículos implicados ni el estado de las personas atrapadas.

Carreteras cortadas hoy miércoles por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Circulación cortada en la A-23

El servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana ha comunicado que, como consecuencia del accidente, se ha cortado la circulación en la A-23 en sentido Teruel.

Desde Emergencias 112 se recomienda a los conductores buscar carreteras alternativas y evitar la zona mientras permanezca activo el dispositivo.

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Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar y, por ahora, no se ha informado de cuándo podrá restablecerse la circulación.

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