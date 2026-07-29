Un coche vuelca y golpea a dos vehículos en Las Playetas de Orpesa
Las jóvenes que viajaban en el turismo salieron ilesas pese a la violencia del impacto, que movilizó a la Policía Local y a varias grúas
Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido durante la tarde de este martes en las inmediaciones de la urbanización Las Playetas de Orpesa acabó, afortunadamente, sin heridos. Un turismo sufrió una salida de vía, impactó contra la barrera metálica de seguridad y terminó volcando sobre uno de sus laterales junto a la calzada.
El siniestro tuvo lugar en torno a las 18.30 horas, en una zona situada muy cerca del límite del término municipal con Benicàssim. Durante el accidente, el coche también alcanzó a dos vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones, ocasionándoles daños materiales.
Las ocupantes resultaron ilesas
En el turismo viajaban varias jóvenes, que resultaron ilesas pese a la espectacularidad del accidente y haber saltado los airbags. El impacto provocó, no obstante, daños materiales tanto en el vehículo siniestrado como en los coches aparcados afectados.
Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Orpesa, que intervino en el dispositivo. Los servicios de grúa acudieron posteriormente para retirar los vehículos dañados y despejar la zona.
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