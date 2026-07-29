La batalla heroica para evitar que el fuego saltara en Alcudia de Veo: sin agua, de noche y a mano

Desde el sábado 25 de junio, cada día y en cualquier momento en el incendio forestal de la Vall d'Uixó se están produciendo intervenciones que podrían considerarse heroicas. Sucede en cualquier incendio forestal de grandes dimensiones como el que está devorando la Serra d'Espadà. Pero, a veces, algunos episodios trascienden y ayudan a hacerse una idea de lo que pasa en este campo de batalla que no deja de ser un cuerpo a cuerpo entre los humanos y las fuerzas de la naturaleza desatadas. Este es solo un ejemplo, no la excepción.

Para entender este relato hay que conocer las características del terreno donde se produjo esta intervención concreta. Según personas conocedoras de la zona y expertas en extinción de incendios consultadas por Mediterráneo, esta parte de la Serra d'Espadà, comprendida entre Alcudia de Veo, Ain y Tales en dirección a Benitandús, la mayor dificultad que presenta ante un incendio es que está repleta de barrancos con muchas pendientes, sin apenas pistas o sendas que permitan el acceso.

Eso, a efectos de los trabajos de extinción, se traduce en que «no hay manera de llegar con una autobomba». Sin embargo, frenar el fuego allí es fundamental, por lo que supondría de ampliación del perímetro afectado en dirección a la provincia de Teruel de no conseguirlo. Y en eso se centraron los esfuerzos de numerosos profesionales a lo largo de la jornada del martes.

Según las mismas fuentes, quienes pasaron toda la jornada en ese frente fueron los bomberos forestales de las brigadas de Villahermosa, que contaron con el apoyo de agentes medioambientales, de bomberos del Consorcio de Castellón y efectivos de la UME. Su misión no era otra que, con herramientas manuales, impedir que las llamas saltaran la única pista que hay en esa zona y que marcaría un preocupante punto de inflexión.

Un agente medioambiental trabajando manualmente en la contención del incendio para que no avance hacia Benitandús. / ASSOCIACIÓ AGENTS MEDIAMBIENTALS

A base de talas controladas, principalmente de matorral para reducir la cantidad de combustible, y el uso de fuego técnico, que crea lo que podría considerarse un cortafuegos de vegetación ya quemada, tratan de contener el avance del incendio. Pero su misión va más allá. Deben estar muy atentos a la posibilidad de que cualquier pavesa, piña o rama quemada salte al otro lado de la zona protegida, porque un pequeño elemento encendido puede hacer que todo esa trabajo de contención de horas se quede en nada.

Por la noche, se sumaron a esa tarea efectivos de Infoarde Aragón (bomberos forestales y agentes medioambientales) y integrantes de las BRIFF del Ministerio. Y todo es más o menos controlable cuando lo que se quema es el sotobosque, los matorrales, pero cuando se trabaja con herramienta manual, la cosa se complica si empiezan a arder los árboles, advierten los expertos. Según demuestran las imágenes que ha compartido la Asociación de Trabajadores BRIF, eso fue lo que sucedió la pasada noche.

Cualquier ciudadano podría preguntarse por qué si no pueden llegar autobombas no se emplean medios aéreos. La respuesta la da la envergadura de la catástrofe: con un incendio que supera las capacidades de extinción, la prioridad es salvar las poblaciones, y a eso se destinan los medios aéreos por el día. Por la noche, nadie cuenta con ese recurso.

A tenor de lo relatado, se puede entender la razón de que haya quien califique lo sucedido la noche pasada en el frente de Alcudia de Veo como heroico, porque no deja de serlo plantarle cara al fuego sin agua y no perder la batalla.