Así está el incendio de la Vall d'Uixó este miércoles: los bomberos cuentan la última hora del operativo

El jefe del Puesto de Mando Avanzado para este miércoles, el bombero de la Diputación Fernando Kindelán, ha repasado cómo ha ido la noche en el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que se encuentra en su quinto día y continúa activo y sin ser establizado. A pesar de que la estabilización y control del fuego todavía es un deseo y no una realidad, los bomberos han conseguido trabajar en la madrugada de hoy de manera muy positiva. Y las condiciones atmosféricas para esta mañana y mediodía son mejores que en las jornadas pasadas.

«Esta noche hemos realizado un trabajo importante para consolidar determinados frentes. Eran zonas muy complicadas, porque había que penetrar en una masa boscosa muy densa, pero hemos conseguido hacerlo. Hemos establecido líneas de control sobre una parte importante del flanco oeste. Esa evolución nos preocupa ahora mucho menos y podemos concentrar los esfuerzos en las zonas que todavía presentan mayores dificultades», ha indicado Kindelán.

26/07/26. Vall de uxo. Reunió del CECOPI en el centro de mando en la Vall / Toni Losas / MED

El incendio ya ha quemado 9.300 hectáreas, una reducción respecto a las 10.000 de las cuales se informaron el martes por la noche. Esta rebaja se debe a una mejor medición tras nuevos sobrevuelos, según el responsable del operativo. El perímetro es ahora de 81 kilómetros.

¿Qué zona preocupa más?

Las partes más complejas continúan precisamente en ese flanco oeste, el eje Tales-Alfondeguilla, pero los efectivos saben mucho mejor dónde posicionarse para evitar un gran avance. «En el flanco comprendido entre Tales y Alfondeguilla hay zonas que ya están aseguradas, pero otras todavía no lo están completamente», ha recalcado.

El viento de este y sureste les complica a veces los trabajos, así como la intrincada orografía de la Serra d'Espadà, casi sin puntos por donde puedan pasar los camiones y con una masa forestal muy densa. Todavía hay ahí "zonas con llama", según Kindelán.

Onda, donde ayer se quemó su emblemático Montí, lo cual llenó de tristeza a la población, parece que está mejor controlada y no reviste gravedad para los bomberos.

¿Pueden volar hoy los medios aéreos?

Pero hay otra buena noticia y es que esa llama esta mañana sí se está consiguiendo atacar desde el cielo. En los días pasados, la inversión atmosférica impedía que hubiera condiciones adecuadas para que todos los medios aéreos, especialmente las avionetas, volaran. Esto hoy ha cambiado y desde primera hora de la mañana los 35 medios aéreos realizan descargas continuas, por turnos, en las zonas más afectadas. Así hacen que la labor de los profesionales en tierra tengan un aliado clave en las alturas. Los helicópteros también pueden volar sin problemas.

«En estos momentos tenemos una situación de estabilidad atmosférica y la capa límite está permitiendo acceder a los medios aéreos. Esto nos permite trabajar con mayor rapidez que en jornadas anteriores, cuando la concentración de humo impedía operar desde el aire», ha asegurado Kindelán.

¿Cuántos bomberos hay sobre el terreno?

Los bomberos desplegados esta mañana, según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, son 352 efectivos.

Por otro lado, Valderrama ha querido destacar que el total del operativo (sumando sanitarios, Guardia Civil, etc.) lo conforman 1.200 personas.

El efecto de la ola de calor

Este miércoles ha comenzado una nueva ola de calor en Castellón, si bien afecta más al interior que a la zona litoral, que es a la demarcación que corresponde este incendio, a pocos kilómetros del mar.

Kindelán ha apuntado que la ola de calor sí puede afectar: «Cuanto más elevada es la temperatura, mayor es la disponibilidad del combustible para arder. Esperamos que los índices de humedad no sean demasiado desfavorables y que podamos continuar con las labores de consolidación".

El plan de trabajo del miércoles

Así las cosas, el jefe de los bomberos dice que la tarde la afrontan con precaución pero estando ya "por delante del incendio". La clave, dice es "intentar asegurar el perímetro" para así "darlo por controlado lo antes posible". "Pero de momento no estamos en ese punto", ha precisado. Cabe destacar que en la noche del martes, los bomberos habían indicado que iban con retraso respecto a los objetivos previstos por culpa de la meteorología y de los dos rebrotes que hubo en Artana y Alcúdia de Veo.

«Todavía quedan frentes activos que deben ser consolidados antes de poder cambiar la situación oficial del incendio», ha insistido. La siguiente actualización será tras el Cecopi de las 19.00 horas del miércoles.