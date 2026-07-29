Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quinto día de incendioTercer incendio más devastadorCarreteras cortadasSanta BárbaraGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

Incendio forestal

La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas

Los equipos de extinción centran sus esfuerzos en el frente entre la carretera de Eslida y Artana, uno de los más complicados por el comportamiento del fuego

Vídeo: Así se encuentran las llamas en Artana la tarde del quinto día del incendio forestal de la Vall

Vídeo: Así se encuentran las llamas en Artana la tarde del quinto día del incendio forestal de la Vall

Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marta Solsona

Marta Solsona

La evolución del incendio forestal declarado en la Plana Baixa mantiene en alerta a Artana, donde durante las últimas horas la situación ha vuelto a complicarse. Según ha podido saber Mediterráneo, el fuego afecta a la zona de montaña que da a la Solana, en las inmediaciones de la ermita y ha pasado la rambla, donde trabajan ya efectivos de extinción.

Las labores sobre el terreno continúan en un escenario cambiante y complejo. Fuentes consultadas por este periódico señalan que la comunicación entre los distintos equipos resulta complicada debido a las condiciones en las que se está desarrollando la intervención, por lo que la evolución del incendio cambia constantemente y todavía no puede darse por completamente estabilizada.

Mejor perímetro

Pese a la incertidumbre, hay un aspecto que juega a favor del municipio. Según la información trasladada a Mediterráneo por un bombero participante en el operativo, Artana es uno de los municipios de la Serra d'Espadà que mejor preparó su perímetro de defensa durante el pasado invierno, con trabajos preventivos en el entorno del casco urbano, la parte posterior del castillo y la zona próxima al cruce de las piscinas. Estas actuaciones podrían resultar determinantes para dificultar el avance de las llamas hacia el núcleo urbano.

Ubicación preocupante

Las mismas fuentes explican que uno de los frentes que más preocupa se sitúa entre la carretera de Eslida y Artana, donde los equipos centran buena parte de sus esfuerzos para intentar cerrar el perímetro del incendio, considerado uno de los más complicados por su comportamiento.

Granjas quemadas

La preocupación en el municipio sigue siendo elevada después de que durante la jornada del martes el incendio alcanzara varias granjas del término municipal, dejando nuevas imágenes del impacto del fuego en la zona.

Aunque los trabajos de extinción continúan de forma ininterrumpida, la evolución del incendio sigue siendo inestable y, por el momento, los servicios de emergencia mantienen la máxima vigilancia ante un escenario que todavía no permite asegurar con certeza que la situación esté completamente bajo control.

Noticias relacionadas y más

Actualización de la información

Esta información se encuentra en constante actualización. En Mediterráneo seguiremos informando de la evolución del incendio y de cualquier novedad que trasladen los servicios de emergencia y las autoridades conforme se vaya confirmando.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
  3. El incendio de la Vall d'Uixó contiene el crecimiento, pero preocupa el humo: 'No hay que bajar la guardia
  4. Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal: 'Se está trabajando bien
  5. La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años
  6. Así está el incendio de la Vall d'Uixó: las últimas informaciones de los bomberos
  7. Milagro' en Artana: El pastoreo salva a 227 reses rodeadas por el fuego
  8. Máxima preocupación en Onda: el fuego avanza hacia la ermita de Santa Bárbara

La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas

La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas

Vídeo: Así se encuentran las llamas en Artana la tarde del quinto día del incendio forestal de la Vall

Castellón afronta la cuarta ola de calor con el incendio de la Vall d’Uixó aún activo

Castellón afronta la cuarta ola de calor con el incendio de la Vall d’Uixó aún activo

Una playa puede parecer completamente limpia y estar llena de microplásticos: una experta explica por qué

Una playa puede parecer completamente limpia y estar llena de microplásticos: una experta explica por qué

Vídeo: Declaraciones de los vecinos desalojados de Tales

Imágenes aéreas muestran la devastación causada por los incendios en Castellón

Benicàssim revive su época dorada: Belle Époque cumple 15 años con más de 50 actividades

Benicàssim revive su época dorada: Belle Époque cumple 15 años con más de 50 actividades

Golpe a las falsificaciones en el mercadillo de Orpesa: 696 prendas intervenidas

Golpe a las falsificaciones en el mercadillo de Orpesa: 696 prendas intervenidas
Tracking Pixel Contents