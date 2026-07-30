¿Por qué afectan tanto las condiciones meteorológicas a un incendio como el de la Vall d’Uixó, según AEMET?

Apagar un incendio forestal no consiste únicamente en lanzar agua sobre las llamas. Los equipos de extinción también necesitan conocer qué tiempo hará, hacia dónde soplará el viento o cuánta humedad habrá en el ambiente. Toda esta información les ayuda a decidir cómo actuar y a proteger a las personas que trabajan cerca del fuego.

AEMET ha explicado algunas de las condiciones meteorológicas observadas durante el incendio forestal de la Vall d’Uixó, declarado el sábado pasado, 25 de julio. La agencia envía datos y previsiones a los equipos de emergencia para ayudarles a preparar sus estrategias.

Uno de los principales problemas es que el tiempo puede ser muy diferente entre dos lugares cercanos. En esta zona hay montañas, valles, una llanura junto a la costa y un mar cálido. Por eso, el viento, la temperatura y la humedad pueden cambiar rápidamente dependiendo de la altura o de la distancia al mar.

Una capa que atrapa el humo

Normalmente, cuanto más subimos una montaña, más baja es la temperatura. Sin embargo, algunas veces sucede lo contrario: hay aire frío cerca del suelo y aire más caliente por encima. Este fenómeno se llama inversión térmica.

Se puede imaginar como una especie de tapadera invisible situada en el aire. Esa tapadera impide que el humo suba y se disperse con facilidad.

Cuatro tipos de inversiones térmicas / The COMET Program.

Durante el incendio de La Vall d’Uixó, el humo podía quedar atrapado por debajo de unos 1.200 metros de altura. Esto reducía la visibilidad y empeoraba la calidad del aire. Cuando el sol calienta la superficie, esta capa puede desaparecer y el humo comienza a subir y repartirse por zonas más altas.

AEMET explica que durante estos días se produjeron dos tipos de inversión térmica. Una aparecía durante la noche por el enfriamiento del suelo y otra durante el día por la entrada de aire fresco y húmedo procedente del mar.

El problema es que esta capa no siempre tiene el mismo grosor. Algunas veces puede afectar a toda la zona del incendio y otras únicamente a los valles o a las partes más bajas de las montañas.

El viento y la humedad cambian según el lugar

El viento también puede cambiar entre el día y la noche. Durante el día, el aire suele subir por las laderas de las montañas. Por la noche puede suceder lo contrario: el aire frío baja desde las zonas altas hasta el fondo de los valles.

Estos cambios son importantes porque el viento puede modificar la dirección y la velocidad con la que avanza el fuego.

La humedad tampoco es igual en toda la zona. Según una previsión para Artana realizada para la mañana del 29 de julio, había una humedad del 62 % en el municipio. Sin embargo, solo 300 metros más arriba, la humedad prevista era del 35 %.

Esto significa que una parte del incendio puede tener un ambiente más húmedo mientras que otra zona cercana puede estar mucho más seca. Por este motivo, los equipos de extinción pueden necesitar una estrategia diferente en cada parte del fuego.

Aun así, AEMET aclara que los datos de los modelos no muestran perfectamente lo que sucede en cada ladera. La vegetación, las montañas y el propio incendio pueden modificar las condiciones reales.

Además, hay pocas estaciones meteorológicas en las zonas montañosas y despobladas. Para conocer con exactitud la humedad o el viento en algunos puntos sería necesario realizar mediciones directamente sobre el terreno.

AEMET señala que predecir el tiempo alrededor de un incendio forestal es una tarea muy compleja. Los modelos meteorológicos son de gran ayuda, pero deben ser estudiados e interpretados por especialistas, especialmente en una zona con montañas, valles y mar como la de La Vall d’Uixó.