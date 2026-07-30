Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós a varios desalojosCarreteras cortadasRobado en un prosítbuloSubasta de una cerámicaNuevo outlet de marcasPasarela sobre el MillarsGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

Nuevo siniestro

Un conductor de Castellón muere en un accidente en la autovía A-23

La Guardia Civil recibió el aviso a primera hora de la mañana

Accidente en la A-23, en una imagen de archivo.

Accidente en la A-23, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

Un hombre de 52 años, vecino de la provincia de Castellón, ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico sufrido en la autovía A-23, que conecta Sagunt con la frontera francesa y pasa por localidades de la comarca del Alto Palancia. Las autoridades recibieron el aviso a las 6.30 horas, cuando se comunicó que había una furgoneta volcada en la cuneta del margen derecho de la calzada, con una persona debajo que presentaba signos no compatibles con la vida.

La causa del siniestro fue la salida de vía por el margen izquierdo, seguida del choque con la bionda metálica de protección y la posterior salida de vía por el margen derecho y vuelco en la cuneta del citado margen. Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 347,5, en el término municipal de Almudévar, a unos 20 kilómetros de Huesca.

Investigación del siniestro

La persona fallecida fue trasladada por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. En el lugar se personaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia. El equipo de siniestros viales investiga el detalle de las causas de este siniestro.

Noticias relacionadas y más

Otro accidente en la A-23

Este accidente mortal ocurre apenas unas horas después de una colisión entre un coche y un camión articulado en la misma vía, a la altura de la localidad de Viver. Como consecuencia de este percance, una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados, lo que requirió la presencia de una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuyos efectivos participaron en las labores de excarcelación y asistencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Así está el incendio de la Vall d'Uixó este miércoles: los bomberos cuentan la última hora del operativo
  3. La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años
  4. La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas
  5. La batalla heroica para evitar que el fuego saltara en Alcudia de Veo: sin agua, de noche y a mano
  6. La casa de Mago Yunke en la Vilavella se salva por poco «pero han desaparecido parte de mi historia y mis vivencias»
  7. Un accidente con personas atrapadas corta la A-23 y obliga a movilizar a los Bomberos de Castellón
  8. Directo | Girona-Castellón: Consulta los onces iniciales

Un conductor de Castellón muere en un accidente en la autovía A-23

Un conductor de Castellón muere en un accidente en la autovía A-23

Rosa Mª Gómez, alcaldesa de Villamalur: "Esto llega sin experiencia. Ha sido todo con mucha sorpresa y mucha pena"

Rosa Mª Gómez, alcaldesa de Villamalur: "Esto llega sin experiencia. Ha sido todo con mucha sorpresa y mucha pena"

La Diputación de Castellón refuerza la recuperación con un plan de limpieza para pueblos afectados por el incendio

La Diputación de Castellón refuerza la recuperación con un plan de limpieza para pueblos afectados por el incendio

Qué son las BRIF, la unidad de élite que interviene en el incendio de la Vall d'Uixó inspirada en los bomberos forestales de EEUU

Qué son las BRIF, la unidad de élite que interviene en el incendio de la Vall d'Uixó inspirada en los bomberos forestales de EEUU

Anna Carratalà, alcaldesa de La Vilavella: "Ahora es crucial guiar a los vecinos en la recuperación"

Anna Carratalà, alcaldesa de La Vilavella: "Ahora es crucial guiar a los vecinos en la recuperación"

D. Gregorio López Marco

D. Gregorio López Marco

Jordi Lucena, alcalde de Fuentes de Ayódar: "Lo principal es mantener a los vecinos informados"

Jordi Lucena, alcalde de Fuentes de Ayódar: "Lo principal es mantener a los vecinos informados"

Hugo López, Pau Polo y José Gaitán, las tres perlas del Villarreal están de vuelta tras conquistar Europa: «No me lo creía, fue inolvidable"

Hugo López, Pau Polo y José Gaitán, las tres perlas del Villarreal están de vuelta tras conquistar Europa: «No me lo creía, fue inolvidable"
Tracking Pixel Contents