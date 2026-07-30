Nuevo siniestro
Un conductor de Castellón muere en un accidente en la autovía A-23
La Guardia Civil recibió el aviso a primera hora de la mañana
Un hombre de 52 años, vecino de la provincia de Castellón, ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico sufrido en la autovía A-23, que conecta Sagunt con la frontera francesa y pasa por localidades de la comarca del Alto Palancia. Las autoridades recibieron el aviso a las 6.30 horas, cuando se comunicó que había una furgoneta volcada en la cuneta del margen derecho de la calzada, con una persona debajo que presentaba signos no compatibles con la vida.
La causa del siniestro fue la salida de vía por el margen izquierdo, seguida del choque con la bionda metálica de protección y la posterior salida de vía por el margen derecho y vuelco en la cuneta del citado margen. Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 347,5, en el término municipal de Almudévar, a unos 20 kilómetros de Huesca.
Investigación del siniestro
La persona fallecida fue trasladada por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. En el lugar se personaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia. El equipo de siniestros viales investiga el detalle de las causas de este siniestro.
Otro accidente en la A-23
Este accidente mortal ocurre apenas unas horas después de una colisión entre un coche y un camión articulado en la misma vía, a la altura de la localidad de Viver. Como consecuencia de este percance, una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados, lo que requirió la presencia de una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuyos efectivos participaron en las labores de excarcelación y asistencia.
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