Un incendio forestal moviliza a bomberos de Castellón y Cataluña cerca de Rossell

Un incendio forestal declarado durante la madrugada del miércoles al jueves movilizó a efectivos de emergencia de la Comunitat Valenciana y Cataluña en una zona de montaña situada a unos cinco kilómetros de Rossell, en dirección a Bel. El complicado acceso al lugar dificultó notablemente los trabajos de extinción.

La proximidad del fuego al límite entre las provincias de Castellón y Tarragona motivó también la intervención de los Bombers de la Generalitat de Catalunya, que colaboraron con los recursos desplazados desde la provincia de Castellón para frenar la propagación de las llamas.

En el dispositivo participaron tres dotaciones y dos unidades URAF de los Bomberos de la Diputación de Castellón, además de tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y un coordinador forestal del Consorcio Provincial de Bomberos. También intervinieron agentes forestales, el grupo operativo de apoyo y efectivos de la Guardia Civil.

La coordinación entre los diferentes cuerpos permitió que el incendio pudiera ser estabilizado alrededor de las 5.00 horas y quedara controlado en un punto especialmente complicado de la montaña. La rápida actuación evitó que el fuego se extendiera hacia otras zonas y permitió minimizar sus consecuencias.

Durante la jornada, dos brigadas permanecían en el lugar para vigilar el perímetro, refrescar posibles puntos calientes y prevenir reproducciones. Las causas que originaron el incendio continúan bajo investigación.

Comunicado del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Rossell han expresado su agradecimiento a todos los profesionales que participaron en el operativo por su "rápida intervención, profesionalidad y eficacia". El consistorio ha destacado que el esfuerzo y la coordinación de los equipos fueron determinantes para controlar el fuego con rapidez.

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El Ayuntamiento también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones durante estos días de temperaturas elevadas y alto riesgo de incendio. El consistorio recuerda que la colaboración de todos resulta fundamental para proteger el entorno natural y evitar situaciones que puedan poner en peligro a las personas, el patrimonio y el medio ambiente.