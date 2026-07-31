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Una colisión múltiple en Benicàssim deja retenciones de varios kilómetros en la AP-7

Dos accidentes encadenados han complicado la circulación en dirección Valencia, aunque por el momento no constan heridos

Un atasco en la AP-7 a su paso por Castellón en una imagen de archivo

Un atasco en la AP-7 a su paso por Castellón en una imagen de archivo / Mediterráneo

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María Alegre Herrero

Castellón

La AP-7 presenta en estos momentos retenciones de varios kilómetros a consecuencia de una colisión múltiple registrada esta mañana a la altura de Benicàssim. El accidente está afectando a la circulación en sentido Valencia, en una jornada ya complicada para la movilidad en la provincia por los cortes de otras carreteras derivados del incendio que continúa activo en la Serra d’Espadà.

Colisión múltiple

El primer accidente se ha producido sobre las 9.00 horas de este viernes, cuando dos vehículos han colisionado en la AP-7 a la altura del kilómetro 422. El siniestro ha tenido lugar en sentido creciente, dirección Valencia, antes de la salida norte de Castellón, y ha provocado las primeras retenciones en la vía.

Como consecuencia de esas retenciones, se ha registrado posteriormente una segunda colisión en la que se han visto implicados otros tres vehículos. Por el momento, no constan heridos, aunque el incidente está generando importantes complicaciones en la circulación.

Los equipos de emergencia y mantenimiento de carreteras trabajan ya en la zona para retirar los vehículos afectados, garantizar la seguridad de los conductores y descongestionar la vía lo antes posible.

Carreteras cortadas por incendio

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este viernes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los últimos datos actualizados a las 9:45 horas. Debido al incendio que continúa activo en la Serra d'Espadà, hoy permanecen cortadas las siguientes carreteras:

  • CV-200. Almedíjar - Aín (km 6 - 19). Ambos sentidos
  • CV-205. Tales - Sueras (km 0 - 2). Ambos sentidos
  • CV-215 (Salida). Algimia de Almonacid - Alcudia de Veo (km 10.7 - 0). Sentido Alcudia de Veo
  • CV-219. Chóvar - Eslida (km 3 - 13.55). Ambos sentidos
  • CV-223. Nules - Onda (km 0 - 32). Ambos sentidos

Otras carreteras afectadas

Además, a esta hora las carreteras de la provincia presentan varias incidencias.

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  • CV-18. Burriana (km 7.8 - 6.2). Carril cortado por obras. Sentido decreciente
  • CV-135. Sant Mateu - Benicarló (km 0 - 20.7). Carril cortado por obras. Arcén izquierdo y derecho. Sentido creciente
  • CV-141. Peñíscola (km 0 - 4.9). Carril cortado por obras. Arcén izquierdo y derecho. Sentido creciente

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