Detenido en Castelló un joven de 20 años con hachís, un cuchillo y más de 1.200 euros en la mochila
La actuación policial se produjo durante la madrugada en una zona de ocio de la ciudad
La vigilancia en las zonas de ocio de Castelló volvió a centrar parte de la actividad policial durante la pasada madrugada, en una intervención desarrollada por agentes municipales y en la que también participó la Unidad Canina.
La Policía Local de Castelló detuvo sobre las 3.00 horas a un joven de 20 años, identificado por las iniciales M. P. P., como presunto autor de un delito contra la salud pública, según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.
Los agentes interceptaron el vehículo en el que viajaba el joven en una zona de ocio de la ciudad.
Intervención de la Unidad Canina
Durante la actuación intervino la Unidad Canina de la Policía Local. En la mochila del detenido se localizaron cerca de 89 gramos de una sustancia supuestamente hachís.
Los agentes también encontraron un cuchillo con restos de la misma sustancia y un total de 1.225 euros en efectivo.
Traslado a la Comisaría Provincial
Tras la intervención, el detenido fue trasladado, junto con las diligencias practicadas, a dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.
El arrestado quedó a disposición de la Policía Nacional para la continuación de las investigaciones y su posterior puesta a disposición judicial.
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