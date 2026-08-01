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Detenido en Castellón: conducía bebido, con el vehículo de baja, exceso de pasajeros y documentación falsa

La Policía Local ha informado de una intervención realizada tras localizar en el municipio un automóvil relacionado con un altercado ocurrido en una población vecina

Da positivo en alcohol y acaba detenido al descubrirse que usaba varias identidades.

Da positivo en alcohol y acaba detenido al descubrirse que usaba varias identidades. / Facebook

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Fede Navarro

Fede Navarro

Una intervención policial iniciada a raíz de un incidente registrado fuera del municipio terminó destapando varias irregularidades relacionadas con un vehículo, su conductor y la documentación presentada ante los agentes.

La Policía Local de Orpesa ha informado, a través de una publicación en su página oficial de Facebook, de la detención de un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental.

Según explica el cuerpo policial, los hechos se produjeron durante la tarde de ayer, después de que los agentes tuvieran conocimiento de un altercado ocurrido en una población vecina. Posteriormente, localizaron en Orpesa el vehículo presuntamente implicado y procedieron a darle el alto.

Bebido y con exceso de pasajeros

Durante la intervención, los agentes comprobaron que el vehículo se encontraba administrativamente de baja y que transportaba a un número de pasajeros superior al permitido.

El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo, según la información difundida por la Policía Local. La publicación no concreta la tasa registrada.

Documentación falsa y varias identidades

Los agentes también verificaron la documentación entregada por el conductor y constataron que era falsa.

Además, según señala la Policía Local de Orpesa en Facebook, el hombre utilizaba otras dos identificaciones diferentes. Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención y a la instrucción de las correspondientes diligencias.

Noticias relacionadas y más

Publicación de Facebook

El conductor figura como presunto autor de un delito de falsedad documental y de otro delito contra la seguridad vial. La publicación policial no aporta información sobre su identidad ni ofrece más detalles acerca del altercado ocurrido en la localidad vecina.

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