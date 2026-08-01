Un herido tras una salida de vía en la CV-200 a la altura de Castellnovo

Una persona ha resultado herida de escasa consideración en un accidente de tráfico registrado este sábado en la carretera CV-200, a la altura del término municipal de Castellnovo. El siniestro se ha producido después de que un vehículo sufriera una salida de vía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, así como del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, pertenecientes al parque del Alto Palancia. El herido ha sido atendido en la misma carretera y, por fortuna, no ha requerido una intervención de mayor gravedad.

Noticias relacionadas

El accidente ha provocado principalmente daños materiales. La circulación apenas se ha visto afectada, ya que el vehículo ha quedado apartado de la calzada y no ha obstaculizado el paso del resto de conductores.