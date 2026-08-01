Rescatada una persona tras caer en una zona escarpada junto al Faro de Orpesa

Las intervenciones en zonas rocosas o escarpadas requieren una actuación especialmente coordinada, sobre todo cuando se producen durante la noche y en lugares a los que no pueden acceder con facilidad los vehículos de emergencia.

La Policía Local de Orpesa ha informado, a través de una publicación en su página de Facebook, de un operativo realizado durante la noche de ayer para auxiliar a una persona que había sufrido una caída en una zona de difícil acceso situada en las inmediaciones del Faro.

En la actuación participaron conjuntamente agentes de la Policía Local, bomberos, Guardia Civil y personal sanitario, según la información difundida por el cuerpo municipal.

Un rescate condicionado por el terreno

Los servicios de emergencia consiguieron localizar a la persona accidentada en una zona escarpada y rocosa, cuyas características complicaban la aproximación de los efectivos y la posterior evacuación.

La intervención se desarrolló, además, durante la noche, por lo que la baja visibilidad y la dificultad para desplazarse por el terreno obligaron a extremar las precauciones durante el operativo.

Gracias a la coordinación entre los distintos cuerpos, la persona pudo ser rescatada de forma segura y trasladada desde el punto de la caída hasta una zona accesible para los servicios sanitarios.

Mapa de ubicación

Trasladada al hospital

Una vez completada la evacuación, la persona fue trasladada al hospital para recibir atención médica. La publicación de la Policía Local no detalla su estado de salud ni ofrece más información sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la caída.

Tras la intervención, el cuerpo policial ha pedido extremar las precauciones al transitar por zonas rocosas, especialmente durante la noche o cuando existen condiciones de baja visibilidad.