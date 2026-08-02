Coordinación de los cazadores en Nules, la Vilavella y Betxí para llevar comida y agua en sus cotos a la fauna silvestre

Con la confirmación de que el incendio forestal iniciado en la Vall d’Uixó estaba estabilizado, han surgido las primeras iniciativas para dar respuesta a las necesidades más urgentes generadas por la devastación que el fuego ha provocado, como garantizar el agua y el alimento a los animales silvestres que habrán sobrevivido.

A primera hora de este sábado, el alcalde de Nules, David García, confirmaba que un grupo de integrantes de los clubes de caza de Nules y la Vilavella habían salido al monte para proveer de estos recursos básicos a la fauna de la zona. Otra convocatoria partió desde Betxí.

En ambos casos, han acudido a puntos que ya se utilizaban antes del paso del incendio, en sus respectivos cotos, por lo que los abrevadores ya existían previamente y no han accedido a otras zonas. Además de rellenarlos con bidones que habían cargado previamente, también han instalado comederos en puntos estratégicos.

Miembros de los clubes de la Vilavella y Nules que han participado en la iniciativa, junto a Protección Civil. / MEDITERRÁNEO

Casi cuarenta miembros del club de caza de Betxí se han organizado para llevar alimento y agua a su coto. / MEDITERRÁNEO

El grupo de cazadores de Nules y la Vilavella, formado por dieciocho personas, han recibido el apoyo de los voluntarios de Protección Civil y han realizado la actividad coordinados y con la autorización del Ayuntamiento, porque «nos ha parecido una buena iniciativa», ha destacado el alcalde.

Desde Betxí han salido treinta y seis personas, a las que previamente se les había advertido de que debían llevar ropa resistente y botas de montaña, mascarilla FPP2, gorra y guantes, agua fresca para su propio consumo y alguna prenda de ropa llamativa.

El grupo de Nules y la Vilavella descargando agua en uno de los abrevaderos preexistentes. / MÒNICA MIRA

No ir por libre

La voluntad de hacer alguna cosa ante la magnitud del desastre está detrás de numerosas iniciativas que están surgiendo estos días para salir al monte, pero no deja de insistirse en que lo más recomendable es no hacerlo, mucho menos de forma independiente.

Así lo ha advertido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Eslida, que en un comunicado se dirige precisamente a quienes quieren asistir a la fauna silvestre. Señalan la necesidad de contactar antes de hacerlo con el agente medioambiental de la zona, porque «aunque parezca ayuda, cada especie necesita un manejo específico que ha de ser decidido por un profesional». Indican, a su vez, que si alguien encuentra un animal herido o desorientado, hay que comunicarlo al 112 o a los centros de recuperación autorizados.