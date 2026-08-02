Declarado un incendio forestal en Morella: movilizados medios aéreos y terrestres

Un incendio forestal se ha declarado en el término de Morella. Según la información difundida por los servicios de emergencias, el fuego afecta a una zona de escalada situada entre Morella y Forcall. Por el momento, no se han comunicado las causas del incendio, la superficie afectada ni posibles daños personales o materiales.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado hasta el lugar dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, un medio aéreo, un agente medioambiental y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. El operativo trabaja en la zona para intentar frenar el avance de las llamas, mientras se permanece pendiente de la evolución del incendio.

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El fuego se produce en plena temporada de incendios forestales y pocos días después del grave incendio declarado en la Vall d’Uixó, que afectó a la Sierra de Espadán, obligó a desalojar numerosos municipios y núcleos urbanos y alcanzó unas 10.000 hectáreas, según las estimaciones ofrecidas durante la emergencia.