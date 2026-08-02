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Impactante rescate con helicóptero de una persona inconsciente en les Illes Columbretes de Castellón

Salvamento Marítimo evacúa a la víctima de forma urgente hasta el Hospital General a criterio médico

Vídeo: rescate en helicóptero en les Illes Columbretes

Vídeo: rescate en helicóptero en les Illes Columbretes

Mediterráneo

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Un impactante rescate con helicóptero ha tenido lugar este domingo en plenas Illes Columbretes de Castellón después de que una persona haya perdido la conciencia mientras se encontraba en el agua en las inmediaciones de este emblemático enclave.

El operativo ha corrido a cargo de Salvamento Marítimo, que ha puesto en marcha un importante dispositivo después de recibir una llamada del vigía de las islas alertándole del suceso. En un primer momento, la persona afectada ha sido rescatada y subida a bordo de la embarcación Clavel Primero, donde ha recuperado la conciencia.

Momento de la evacuación del paciente.

Momento de la evacuación del paciente. / MEDITERRÁNEO

En coordinación con Emergències

No obstante, médicos presentes en el lugar han aconsejado la evacuación urgente de la víctima, por lo que se ha procedido a movilizar el helicóptero Helimer 220 de Salvamento Marítimo para su traslado hasta el helipuerto del Hospital General de Castellón, en coordinación con Emergències de la Generalitat valenciana, donde ha sido puesto a disposición de los recursos sanitarios para proseguir su tratamiento.

La presencia del helicóptero y el izado del paciente en camilla, así como la evacuación de su acompañante médico, ha causado una gran sorpresa entre los presentes en las embarcaciones que se encontraban en la zona.

Asimismo, desde Salvamento Marítimo han precisado que el vigía de Columbretes, durante la operación, ha ejercido de enlace en las comunicaciones entre el centro sanitario, la embarcación y el centro radiomédico.

Noticias relacionadas y más

Desde la Conselleria de Sanitat, consultados sobre la actuación, se han limitado a señalar que el rescate ha sido realizado por Salvamento Marítimo y que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) no ha movilizado ningún recurso, por lo que no han detallado más información sobre la víctima o su estado de salud.

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