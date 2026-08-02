Un taxi vuelca en el Camí Benafelí de Almassora al esquivar a un jabalí: "Esto es una ruina"
El conductor, único ocupante del vehículo, resultó herido y fue trasladado al hospital, aunque sus lesiones no revisten gravedad
Un taxi ha volcado en el Camí Benafelí de Almassora la mañana de este domingo después de que su conductor tratara de esquivar a un jabalí que irrumpió en la vía. El accidente se saldó con el taxista herido y trasladado a un centro hospitalario, aunque, según las primeras informaciones, las lesiones que presenta no revisten gravedad.
El siniestro se produjo en una de las principales vías de conexión entre el casco urbano de Almassora y la zona de la playa, un camino muy transitado diariamente por conductores y vecinos. En el vehículo únicamente viajaba el taxista, por lo que no hubo que lamentar más heridos.
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Según la información trasladada por compañeros del afectado, el animal apareció en la calzada y el conductor realizó una maniobra para evitar el impacto. Como consecuencia, perdió el control del taxi y el vehículo terminó volcando.
Preocupación por la plaga
Más allá de los daños personales, el accidente supondrá un importante perjuicio económico para el profesional. Otros taxistas se han dirigido a este periódico para reclamar una solución ante lo que consideran “un grave problema” en la zona.
“Para el afectado esto es una ruina”, han señalado. El conductor "deberá asumir el pago de la franquicia del seguro y, además, no podrá utilizar el vehículo durante el tiempo que permanezca en el taller". Al tratarse de su herramienta de trabajo, la inmovilización del taxi implica también una pérdida directa de ingresos.
El accidente vuelve a poner el foco sobre la presencia de jabalíes en el término municipal de Almassora y sobre el riesgo que pueden representar cuando acceden a carreteras y caminos frecuentados. La población está incluida entre los municipios que sufren sobreabundancia de esta especie, cuya presencia se ha extendido durante los últimos años desde las zonas montañosas hasta áreas agrícolas y costeras.
El Ayuntamiento de Almassora ya adoptó medidas recientemente para tratar de hacer frente a esta situación. El consistorio instaló tres cajas trampa en diferentes puntos del término municipal: la zona de Santa Quitèria, la desembocadura del Millars y el área agrícola situada entre la playa y el casco urbano.
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