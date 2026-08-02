Un vehículo en llamas complica la circulación en la AP-7 y provoca varios kilómetros de retenciones en Xilxes

La circulación por las principales vías de la Comunitat Valenciana concentra este domingo numerosos desplazamientos, coincidiendo con el inicio de agosto y el regreso de conductores que finalizan sus vacaciones. En este contexto, cualquier incidencia puede generar complicaciones y aumentar los tiempos de viaje, especialmente en los principales corredores de acceso a las zonas costeras.

Un vehículo incendiado en la autopista AP-7 está provocando problemas de circulación a la altura de Xilxes, según la información difundida por la Dirección General de Tráfico y Emergències 112 de la Comunitat Valenciana.

La incidencia se localiza entre los puntos kilométricos 456,5 y 458,5, en el tramo comprendido entre los municipios de Moncofa y Xilxes, y afecta al tráfico en sentido Valencia.

Dos kilómetros de retenciones

La Dirección General de Tráfico ha informado de la existencia de retenciones de aproximadamente dos kilómetros como consecuencia del incendio. La incidencia fue registrada a las 17.51 horas de este domingo 2 de agosto.

Según los datos facilitados, el suceso afecta a todos los carriles de la vía y presenta un nivel de servicio amarillo, correspondiente a una circulación irregular o congestionada.

Por el momento, las fuentes oficiales consultadas no han informado de posibles heridos, de las causas que han provocado el incendio del vehículo ni del tiempo estimado para recuperar completamente la normalidad en la autopista.

Recomendaciones a los conductores

Emergències 112CV ha pedido precaución a las personas que circulen por este tramo de la AP-7. El servicio de emergencias recomienda mantener la distancia de seguridad, evitar detenerse o reducir la velocidad para observar el vehículo afectado y buscar vías alternativas siempre que sea posible.

La DGT mantiene información actualizada sobre las incidencias registradas en la red viaria mediante sus canales oficiales y su mapa de tráfico, cuyos datos son incorporados por los centros de gestión y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.