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Los bomberos salvan a un hombre atrapado en su coche tras un grave accidente en la Vall

Los bomberos han empleado herramientas especializadas para liberar al conductor tras el siniestro ocurrido en la N-225

A la derecha, bomberos y sanitarios trasladan al herido este lunes en la Vall d'Uixó.

A la derecha, bomberos y sanitarios trasladan al herido este lunes en la Vall d'Uixó. / Consorcio Provincial de Bomberos

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un fuerte accidente de tráfico en la carretera N-225 en el término municipal de la Vall d'Uixó ha terminado este lunes con una complicada excarcelación de un conductor que se encontraba atrapado en su vehículo, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Los efectivos del parque Plana Baixa se han desplazado al lugar del siniestro con múltiples herramientas para poder sacar al herido del habitáculo del conductor, puesto que el coche estaba dañado de manera severa y no podía salir por su propio pie. Finalmente, han tenido que retirar el techo del automóvil para que pudiera salir su ocupante, tal y como se ve en las imágenes que acompañan a esta noticia.

El estado en el que ha quedado el coche este lunes en la Vall.

El estado en el que ha quedado el coche este lunes en la Vall. / Consorcio Provincial de Bomberos

La carretera N-225 une la Vall con Algar de Palància (Valencia) y se desconocen las causas del accidente.

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Los sanitarios, con el apoyo de los bomberos, han proporcionado una primera ayuda médica al varón herido y luego lo han trasladado a un hospital para que recibiera mayor asistencia.

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