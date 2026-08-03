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Colas en la AP-7 en Castellón por un accidente

La autopista AP-7 registra más de tres kilómetros de colas en sentido València tras un incidente registrado esta mañana a la altura de Xilxes

Las colas en la AP-7 por este siniestro este lunes.

Las colas en la AP-7 por este siniestro este lunes. / DGT

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La circulación se encuentra afectada esta mañana de lunes en la autopista AP-7 a la altura del término municipal de Xilxes, según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT).

La DGT indica que se trata de un alcance, mientras que la Guardia Civil de Tráfico dice a Mediterráneo que se trata de la avería de un vehículo en el carril izquierdo de la vía. No se reportan heridos.

En cualquier caso, lo que es seguro es que hay más de 3 kilómetros de colas de vehículos en la zona.

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El percance se sitúa en sentido València.

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