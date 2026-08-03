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Embiste un coche de la Guardia Civil, emprende una peligrosa huida y acaba estrellándose en Orpesa

El detenido se dedicaba a robar en las áreas de servicio de la AP-7

Dinero en efectivo que portada el detenido

Dinero en efectivo que portada el detenido / GC

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Diego Sánchez

La Guardia Civil de Oropesa del Mar ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de 15 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, robo de vehículo a motor, falsedad documental, conducción temeraria, atentado a agentes de la autoridad y resistencia grave, en el marco de los dispositivos permanentes de prevención de la delincuencia y del Plan Turismo Seguro que se desarrollan en las áreas de servicio de la autopista AP-7.

La actuación se inició tras tener conocimiento de varios robos cometidos en áreas de servicio de la provincia. Fruto de las gestiones practicadas, los agentes localizaron un vehículo que coincidía con el utilizado por el presunto autor para la comisión de los ilícitos por lo que se estableciendo un dispositivo de vigilancia para poder interceptarlo.

Al observar la presencia de los guardias civiles el conductor emprendió una violenta huida, llegando a embestir el vehículo oficial y realizando maniobras de extrema peligrosidad, lo que obligó a varios usuarios a apartarse para evitar ser atropellados. La fuga finalizó tras perder el control del turismo y colisionar contra distintos elementos del mobiliario vial.

Tras el accidente, el conductor ofreció una fuerte resistencia a los agentes durante su detención. Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas quién decretó su ingreso en prisión.

Modus operandi

La investigación permitió determinar que el detenido utilizaba un turismo de alta gama sustraído en la provincia de Madrid, al que alternaba diferentes placas de matrícula para dificultar su identificación. Con este vehículo recorría distintas áreas de servicio de la AP-7, donde seleccionaba principalmente vehículos estacionados pertenecientes a viajeros y turistas para sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor.

El valor de los efectos sustraídos en los hechos esclarecidos supera los 19.000 euros.

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Durante la actuación fueron recuperados 3.465 euros en efectivo, divisas extranjeras y diversas joyas, que ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Asimismo, los agentes intervinieron documentación falsificada y diverso instrumental presuntamente empleado para la comisión de los robos, entre el que se encontraban herramientas para fracturar cristales, linternas, destornilladores, cizallas, un puño de pugilato y espráis de defensa no homologados.

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