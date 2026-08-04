Un accidente complica la entrada a Castelló y Benicàssim

Uno de los accesos a Castelló y Benicàssim se encuentra con complicaciones a causa de un accidente en el que no se han registrado heridos de gravedad, según han indicado este martes desde la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes de la Guardia Civil.

Se trata de la entrada a Castelló de la autopista AP-7, y el siniestro, aunque leve, ha obligado a cortar uno de los carriles de la circulación.

El punto kilométrico afectado es el 418, pero las fuentes consultadas descartan que se trate de un suceso grave. Las molestias para los conductores, eso sí, permanecen a las 13.30 horas.