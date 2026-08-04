Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encontronazo en el AyuntamientoFelicitación famososLotería OndaHoy, golpe definitivo al incendioGrand PrixEmbiste a la Guardia CivilEclipse en caravana
instagramlinkedin

Un accidente complica la entrada a Castelló y Benicàssim

El siniestro, sin heridos de gravedad, ha obligado a cortar un carril

La zona afectada.

La zona afectada. / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Uno de los accesos a Castelló y Benicàssim se encuentra con complicaciones a causa de un accidente en el que no se han registrado heridos de gravedad, según han indicado este martes desde la Dirección General de Tráfico (DGT) y fuentes de la Guardia Civil.

Se trata de la entrada a Castelló de la autopista AP-7, y el siniestro, aunque leve, ha obligado a cortar uno de los carriles de la circulación.

Noticias relacionadas y más

El punto kilométrico afectado es el 418, pero las fuentes consultadas descartan que se trate de un suceso grave. Las molestias para los conductores, eso sí, permanecen a las 13.30 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir 'un desmayo
  2. El incendio de la Vall fue provocado por 'el método del mecherazo', según fuentes de la investigación
  3. Conmoción en Martorell (Barcelona) por la muerte del joven de 21 años tras la cogida en Tírig: 'Muchos lo hemos visto crecer
  4. Un pueblo de Castellón se ve obligado a cerrar su piscina tras amanecer con heces en el agua
  5. El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
  6. Freno a la rehabilitación de una joya patrimonial de Castellón: no se podrá hacer un ambicioso proyecto
  7. Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
  8. Colas en la AP-7 en Castellón por un accidente

Un accidente complica la entrada a Castelló y Benicàssim

Un accidente complica la entrada a Castelló y Benicàssim

Muere un hombre al caer de un cuarto piso tras un aviso por violencia de género en Navarra

Muere un hombre al caer de un cuarto piso tras un aviso por violencia de género en Navarra

BBL Esports y Karmine Corp se quedan con el mando del VCT EMEA antes de los Play-Ins

BBL Esports y Karmine Corp se quedan con el mando del VCT EMEA antes de los Play-Ins

Nules incrementa la dotació de la línea d’ajudes per a entitats esportives i per a esportistes d’elit

Nules incrementa la dotació de la línea d’ajudes per a entitats esportives i per a esportistes d’elit

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

Bruselas investiga si la indeminzación de España a la japonesa JGC por las renovables podría ser una ayuda ilegal

Bruselas investiga si la indeminzación de España a la japonesa JGC por las renovables podría ser una ayuda ilegal

Benassal inaugura l'exposició fotogràfica Rapinyaires amb una gran acollida de públic

Benassal inaugura l'exposició fotogràfica Rapinyaires amb una gran acollida de públic

Europa cambia las reglas para las cápsulas de café desde el 12 de agosto: qué significa para quienes las usan

Europa cambia las reglas para las cápsulas de café desde el 12 de agosto: qué significa para quienes las usan
Tracking Pixel Contents