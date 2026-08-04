Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encontronazo en el AyuntamientoFelicitación famososLotería OndaHoy, golpe definitivo al incendioGrand PrixAccidente AP-7Eclipse en caravana
instagramlinkedin

Los bomberos actúan con rapidez en un incendio cerca de un restaurante en Orpesa

El fuego se ha originado en una zona de contenedores próxima al local, que está ubicado en Torre Bellver, rodeado de abundante vegetación y numerosas viviendas

Vídeo: incendio en un restaurante de Benicàssim

Vídeo: incendio en un restaurante de Benicàssim

Ramón Pérez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Un incendio se ha declarado durante este mediodía en la zona de Torre Bellver de Orpesa, muy cerca del término municipal de Benicàssim. Una visible columna de humo ha alertado a los vecinos de las urbanizaciones próximas.

Según las primeras informaciones, el fuego afectaría a una zona de contenedores cerca de un restaurante, aunque por el momento se desconocen tanto el origen de las llamas como el alcance de los daños. No obstante, la rápida actuación de los bomberos, que todavía se encuentran trabajando en el lugar, ha hecho que las llamas se controlaran rápidamente y no se extendiera.

El suceso ha generado especial preocupación debido a las características del entorno, con abundante vegetación y numerosas viviendas en las inmediaciones. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local, así como la Guardia Civil.

Información en elaboración

En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir 'un desmayo
  2. El incendio de la Vall fue provocado por 'el método del mecherazo', según fuentes de la investigación
  3. Conmoción en Martorell (Barcelona) por la muerte del joven de 21 años tras la cogida en Tírig: 'Muchos lo hemos visto crecer
  4. Un pueblo de Castellón se ve obligado a cerrar su piscina tras amanecer con heces en el agua
  5. El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
  6. Freno a la rehabilitación de una joya patrimonial de Castellón: no se podrá hacer un ambicioso proyecto
  7. Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
  8. Colas en la AP-7 en Castellón por un accidente

Los bomberos actúan con rapidez en un incendio cerca de un restaurante en Orpesa

Los bomberos actúan con rapidez en un incendio cerca de un restaurante en Orpesa

Vídeo: incendio en un restaurante de Orpesa

¿Cómo embellecer la ciudad de Castelló? Desde ilustraciones a cerámica en cuadros de iluminación y otros elementos urbanos

¿Cómo embellecer la ciudad de Castelló? Desde ilustraciones a cerámica en cuadros de iluminación y otros elementos urbanos

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Vídeo: Así ha sido la presentación oficial de Péter Gulácsi como nuevo portero del Villarreal

Almassora planta cara al calor con tres zonas de descanso climatizadas: dónde están y cuándo abren

Almassora planta cara al calor con tres zonas de descanso climatizadas: dónde están y cuándo abren

Roig Negueroles zanja el debate: "Maciá y Diatta son jugadores del primer equipo del Villarreal a todos los efectos"

Roig Negueroles zanja el debate: "Maciá y Diatta son jugadores del primer equipo del Villarreal a todos los efectos"

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras
Tracking Pixel Contents