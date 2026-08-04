Los bomberos actúan con rapidez en un incendio cerca de un restaurante en Orpesa

Un incendio se ha declarado durante este mediodía en la zona de Torre Bellver de Orpesa, muy cerca del término municipal de Benicàssim. Una visible columna de humo ha alertado a los vecinos de las urbanizaciones próximas.

Según las primeras informaciones, el fuego afectaría a una zona de contenedores cerca de un restaurante, aunque por el momento se desconocen tanto el origen de las llamas como el alcance de los daños. No obstante, la rápida actuación de los bomberos, que todavía se encuentran trabajando en el lugar, ha hecho que las llamas se controlaran rápidamente y no se extendiera.

El suceso ha generado especial preocupación debido a las características del entorno, con abundante vegetación y numerosas viviendas en las inmediaciones. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local, así como la Guardia Civil.

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